به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمدمهدی نصیری‌کناری مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد این وزارتخانه، ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، فرماندار سنندج و جمعی از مدیران استانی، اصحاب رسانه، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی گردشگری در سالن جلسات هتل جهانگردی سنندج برگزار شد.



در این مراسم، آرمان وطن‌دوست به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان معرفی و از خدمات و تلاش‌های پویا طالب‌نیا، مدیرکل سابق این مجموعه، قدردانی شد.



وطن‌دوست از مدیران باسابقه حوزه گردشگری استان کردستان است که در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود مسئولیت‌های متعددی در بخش‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی استان برعهده داشته است.



از جمله سوابق اجرایی او می‌توان به معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کردستان، ریاست ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های بانه و سقز و نمایندگی تام‌الاختیار استان کردستان در ستاد سرمایه‌گذاری اشاره کرد.



آرمان وطن‌دوست همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲ به‌عنوان معاون برتر گردشگری کشور انتخاب شده است.



پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، جذب تسهیلات برای توسعه کسب‌وکارهای گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و تلاش برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان از جمله محورهای فعالیت وطن‌دوست در دوران مسئولیت معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کردستان بوده است.

انتهای پیام/