۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴

با حکم سیدرضا صالحی‌امیری

آرمان وطن‌دوست سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان شد

آرمان وطن‌دوست سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان شد

با حکم سید رضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آرمان وطن‌دوست به عنوان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمدمهدی نصیری‌کناری مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد این وزارتخانه، ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، فرماندار سنندج و جمعی از مدیران استانی، اصحاب رسانه، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی گردشگری در سالن جلسات هتل جهانگردی سنندج برگزار شد.

در این مراسم، آرمان وطن‌دوست به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان معرفی و از خدمات و تلاش‌های پویا طالب‌نیا، مدیرکل سابق این مجموعه، قدردانی شد.

وطن‌دوست از مدیران باسابقه حوزه گردشگری استان کردستان است که در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود مسئولیت‌های متعددی در بخش‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی استان برعهده داشته است.

از جمله سوابق اجرایی او می‌توان به معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کردستان، ریاست ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های بانه و سقز و نمایندگی تام‌الاختیار استان کردستان در ستاد سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

آرمان وطن‌دوست همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲ به‌عنوان معاون برتر گردشگری کشور انتخاب شده است.

پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، جذب تسهیلات برای توسعه کسب‌وکارهای گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و تلاش برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان از جمله محورهای فعالیت وطن‌دوست در دوران مسئولیت معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کردستان بوده است.

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کد خبر 1405081301008
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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