به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حکمی مجتبی شکری را به‌عنوان سرپرست صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در این حکم، با اشاره به تعهد، تخصص و تجارب مدیریتی مجتبی شکری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اسناد بالادستی و هماهنگی با معاونان، مدیران و مشاوران وزارتخانه برای پیشبرد اهداف و ماموریت‌های صندوق تاکید کرده است.

حمایت از صنایع‌دستی و فرش دستباف در کنار احیای بناهای تاریخی

بر اساس مفاد این حکم، توسعه حمایت از صنایع‌دستی و فرش دستباف و تسریع در مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، از مهم‌ترین محورهای ماموریت سرپرست جدید صندوق به شمار می‌رود.

این ماموریت‌ها بر پیوند میان صیانت از میراث‌فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی آن تاکید دارد، پیوندی که از طریق حمایت از تولیدات صنایع‌دستی و فرش دستباف، احیای بناهای تاریخی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری از این دارایی‌های فرهنگی می‌تواند به توسعه فرصت‌های اقتصادی و تقویت اشتغال منجر شود.

جلب سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار صندوق در دستور کار

جلب مشارکت بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار، اصلاح ساختار مالی و اداری صندوق و صیانت از اموال و دارایی‌های آن، دیگر محورهایی است که در حکم انتصاب مجتبی شکری مورد تاکید قرار گرفته است.

مجموع این ماموریت‌ها، ضرورت توجه هم‌زمان به کارآمدی ساختاری صندوق، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و حفاظت از دارایی‌های تاریخی و فرهنگی را برجسته می‌کند، موضوعی که تحقق آن مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی، الزامات حفاظت از میراث‌فرهنگی و مشارکت موثر بخش‌خصوصی است.

صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در پیوند با دو حوزه صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی فعالیت می‌کند، حوزه‌هایی که علاوه بر برخورداری از ارزش‌های فرهنگی و هویتی، ظرفیت‌هایی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند.

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