به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود آبیان امروز ۱۳ آبان ماه و در حاشیه بازدید از هتل پنج ستاره آیریک، ضمن بررسی امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های این مجموعه اقامتی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های هتلداری لوکس در ارتقای جایگاه اصفهان در بازار گردشگری داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: وجود مجموعه‌های اقامتی مجهز و استاندارد در سطح پنج‌ستاره، یکی از مؤلفه‌های مهم رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری است. اصفهان برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور و حضور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی، نیازمند توسعه و تقویت چنین زیرساخت‌هایی است.»

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: هتل‌های پنج‌ستاره علاوه بر ارائه خدمات اقامتی باکیفیت، می‌توانند در جذب گردشگران با قدرت خرید بالاتر، میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی، توسعه گردشگری تجاری و سلامت و افزایش مدت اقامت مسافران نقش مؤثری ایفا کنند.

آبیان با اشاره به ضرورت حرکت از گردشگری کمّی به سمت گردشگری کیفی ادامه داد: هدف ما صرفاً افزایش تعداد گردشگران نیست، بلکه به دنبال افزایش کیفیت تجربه سفر، ماندگاری بیشتر مسافران و ارتقای سهم گردشگری در اقتصاد استان هستیم. مجموعه‌هایی همچون هتل پنج‌ستاره آیریک، با برخورداری از امکانات مناسب و ظرفیت ارائه خدمات در سطح مطلوب، می‌توانند در تحقق این رویکرد نقش‌آفرین باشند.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه گردشگری رویدادمحور و تقویت حضور در بازارهای هدف بین‌المللی، افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌های تخصصی و رویدادهای بین‌المللی گردشگری، نیازمند زیرساخت‌های اقامتی متناسب با استانداردهای میزبانی حرفه‌ای است و هتل‌های پنج‌ستاره می‌توانند از ارکان اصلی این زنجیره خدمات باشند.

معاون گردشگری استان اصفهان ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه تأسیسات اقامتی باکیفیت، بر حمایت معاونت گردشگری از ارتقای خدمات هتلداری، توسعه بازارهای هدف و افزایش تعامل مجموعه‌های اقامتی با فعالان صنعت گردشگری تأکید کرد.

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