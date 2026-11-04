به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای ارتقای ایمنی موزه‌ها و تقویت آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی، کارشناسان اداره کل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی به همراه مسئولان سازمان آتش‌نشانی تهرانی از بخش‌های مختلف موزه ملی ایران بازدید کردند.

در این بازدید، وضعیت ایمنی ساختمان، زیرساخت‌ها و امکانات حفاظتی موزه از منظر آمادگی در برابر حوادث احتمالی ارزیابی شد. همچنین مسیرهای تخلیه و امدادرسانی، تجهیزات اطفای حریق، سامانه‌های هشدار و شرایط حفاظت و نگهداری آثار تاریخی مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

کارشناسان حاضر در این برنامه، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و نقاط نیازمند بهبود، درباره راهکارهای تقویت زیرساخت‌های ایمنی، کاهش خطرات احتمالی و افزایش ضریب حفاظت از آثار تاریخی تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، ارتقای ایمنی موزه‌ها و تدوین و تقویت برنامه‌های مدیریت بحران، از اولویت‌های اداره کل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی به شمار می‌رود و همکاری با سازمان آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از حوادث و افزایش آمادگی موزه‌ها ادامه خواهد داشت.

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