به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی امروز ۱۳ آبان ماه، در نشست شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره صنایع‌دستی کودک و نوجوان که با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، شهردار باغبهادران، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان وجمعی از کارشناسان معاونت صنایع‌دستی استان اصفهان برگزار شد، بااعلام این مطلب گفت: هدف‌گذاری ما این است که با تقویت دبیرخانه جشنواره و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و مدیریت شهری، باغبهادران به پایگاه اصلی این رویداد و الگویی برای توسعه آن در سطح استان و کشور تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: انتقال مهارت‌های صنایع‌دستی به نسل جدید یکی از ضرورت‌های جدی این حوزه است؛ چراکه در گذشته بخش مهمی از آموزش این هنرها از طریق نظام استاد و شاگردی و در کنار فعالیت‌های روزمره انجام می‌شد، اما امروز باید با روش‌های متناسب با نیاز و علاقه کودکان و نوجوانان، زمینه آشنایی و مشارکت آنان را فراهم کنیم.

عبدالهی تصریح کرد: تعیین اهداف، گروه‌های مخاطب، شاخص‌های ارزیابی آثار، رشته‌های مشمول، نحوه دریافت و داوری آثار، تقویم اجرایی و سازوکار تأمین منابع مالی از جمله موضوعاتی است که باید در قالب یک پروپوزال جامع مشخص شود. همچنین مقرر شد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نمایندگان دستگاه‌های حاضر، در تدوین طرح و تشکیل کارگروه تخصصی مشارکت کنند تا پس از جمع‌بندی و در صورت انجام در سطح ملی، موضوع برای تصمیم‌گیری و هماهنگی به وزارت میراث‌فرهنگی ارائه شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت‌های شهر باغبهادران در میزبانی این رویداد گفت: در برگزاری دوره دوم باید علاوه بر ساخت و ارائه آثار صنایع‌دستی، ظرفیت‌هایی مانند قصه‌گویی درباره پیشینه و نقوش هنرهای بومی، تولید نشریات دیواری، پادکست، ویدئوکست، مسابقات خلاقیت و آموزش رشته‌های متناسب با گروه‌های سنی مختلف نیز دیده شود تا جشنواره از یک نمایشگاه محدود فراتر رفته و به رویدادی آموزشی و فرهنگی تبدیل شود.

او ادامه داد: در این برنامه، تربیت مربیان تخصصی آموزش صنایع‌دستی کودک و نوجوان، مشارکت کانون‌های پرورش فکری در سطح استان و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان رشته‌های مختلف نیز مورد توجه قرار دارد. همچنین بررسی امکان صدور گواهی برای شرکت‌کنندگان و پیش‌بینی مشوق‌ها و جوایز متناسب با تنوع رشته‌ها، می‌تواند به افزایش انگیزه و مشارکت مخاطبان کمک کند.

شهردار باغبهادران نیز با تأکید بر همراهی مدیریت شهری با این رویداد گفت: شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اجرای این برنامه همسو هستند و آمادگی داریم با همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه استمرار سالانه جشنواره و تقویت دبیرخانه آن را در باغبهادران فراهم کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی باغبهادران گفت: تجربه برگزاری برنامه سال گذشته نشان داد صنایع‌دستی صرفاً متعلق به نسل‌های گذشته نیست و کودکان و نوجوانان نیز ظرفیت و علاقه قابل توجهی برای یادگیری، خلاقیت و تولید آثار هنری دارند. بر همین اساس، در دوره جدید به دنبال برگزاری رویدادی ساختارمند با بخش‌های آموزشی، نمایشگاهی، مسابقه‌ای و رسانه‌ای هستیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های شهر باغبهادران در میزبانی این رویداد ادامه داد: وجود ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری، همراهی مدیریت شهری و بستر مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، فرصت ارزشمندی برای استمرار این جشنواره در باغبهادران ایجاد کرده است. همچنین دبیرخانه جشنواره با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همکاری شهرداری و مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان، می‌تواند به مرکزی فعال برای آموزش، استعدادیابی و ترویج صنایع‌دستی در میان نسل جدید تبدیل شود.

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