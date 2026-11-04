کارگاه آموزشی مدیریت تورهای خارجی در بجنورد برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه اظهار کرد: کارگاه آموزشی اصول و تکنیک‌های کاربردی راهنمایی و مدیریت تورهای خارجی با همکاری معاونت آموزش جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد و جمعی از راهنمایان تور، فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری در آن حضور داشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری افزود: آموزش اصول و تکنیک‌های مدیریت تورهای خارجی می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و تقویت توانمندی فعالان این حوزه کمک کند.

دیناری در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره، رضا بخارایی، مدرس و راهنمای بین‌المللی گردشگری، مباحثی از جمله مدیریت تور، ارتباط مؤثر با گردشگران خارجی، آشنایی با پروتکل‌های بین‌المللی سفر و روش‌های مواجهه با مسائل احتمالی در جریان تور را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد.

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