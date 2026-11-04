۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹

کارگاه آموزشی مدیریت تورهای خارجی در بجنورد برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت تورهای خارجی در بجنورد برگزار شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: کارگاه آموزشی اصول و تکنیک‌های کاربردی راهنمایی و مدیریت تورهای خارجی با هدف ارتقای دانش فعالان حوزه گردشگری، روز ۱۲ آبان در تالار عمارت مفخم بجنورد برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه اظهار کرد: کارگاه آموزشی اصول و تکنیک‌های کاربردی راهنمایی و مدیریت تورهای خارجی با همکاری معاونت آموزش جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد و جمعی از راهنمایان تور، فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری در آن حضور داشتند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری افزود: آموزش اصول و تکنیک‌های مدیریت تورهای خارجی می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و تقویت توانمندی فعالان این حوزه کمک کند.
دیناری در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره، رضا بخارایی، مدرس و راهنمای بین‌المللی گردشگری، مباحثی از جمله مدیریت تور، ارتباط مؤثر با گردشگران خارجی، آشنایی با پروتکل‌های بین‌المللی سفر و روش‌های مواجهه با مسائل احتمالی در جریان تور را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081301013
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha