به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدمهدی نصیری‌کناری روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد استان کردستان اظهار کرد: مشارکت تشکل‌های مردمی در کنار دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌ها و تحقق اهداف حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی افزود: تشکل‌های مردم‌نهاد به دلیل ارتباط مستقیم با بدنه جامعه، از ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی نیازها، ارائه راهکارها و مشارکت در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برخوردارند.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کردستان عنوان کرد: بهره‌گیری از توان تشکل‌های مردمی، به معرفی بهتر داشته‌های فرهنگی و گردشگری استان و تقویت مشارکت اجتماعی در صیانت از میراث ارزشمند این منطقه کمک می‌کند.

نصیری‌کناری یادآور شد: تعامل و هم‌افزایی میان تشکل‌های مردم‌نهاد و مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، زمینه‌ساز ارتقای فعالیت‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های مردمی در این سه حوزه است.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان کردستان به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، مطالبات و پیشنهادهای خود در زمینه فعالیت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پرداختند.

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