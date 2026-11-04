به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان ازهاری روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم وزارت‌میراث فرهنگی، نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی برای انتقال به نسل‌های آینده است.

معاون استاندار کردستان افزود: در استان کردستان نیز با واگذاری برخی بناهای تاریخی به متقاضیان، گام مهمی در راستای حفاظت و نگهداری از این آثار و همچنین بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های آن‌ها برداشته شده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان عنوان کرد: کردستان از جاذبه‌های متنوع طبیعی، تاریخی و تجاری برخوردار است که می‌تواند زمینه جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

ازهاری با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی کردستان در کشور گفت: این استان به‌ویژه در تولید محصولاتی همچون تخته‌نرد و گلیم از ظرفیت‌های شاخصی برخوردار است و می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، سهم بیشتری از بازار صنایع‌دستی را به خود اختصاص دهد.

معاون استاندار کردستان از پیگیری استاندار کردستان برای ایجاد بازارچه دائمی محصولات صنایع‌دستی خبر داد و یادآور شد: در همین راستا تعدادی از پارک‌های استان برای اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به حمایت‌های اقتصادی از فعالان این حوزه بیان کرد: بخش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پرداخت تسهیلات بانکی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است و انتظار داریم وزارت میراث‌فرهنگی نیز در تخصیص منابع فنی و اعتباری و تسهیلات، نگاه ویژه‌ای به استان کردستان داشته باشد.

ازهاری با اشاره به تغییر مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان از سرپرست جدید این مجموعه خواست ضمن ادامه مسیر و اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت پیشین، برنامه‌های نیمه‌تمام را پیگیری کرده و به سرانجام برساند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این مراسم با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: توسعه و پیشبرد برنامه‌های این حوزه نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه مجموعه‌های استان است.

آرمان وطن‌دوست با قدردانی از مسئولان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارکنان این مجموعه، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و تجربیات مجموعه‌های مختلف برای ارتقای عملکرد این حوزه تأکید کرد.



او یادآور شد: پیشبرد امور در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بدون تعامل و همکاری همه بخش‌ها امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با همراهی مجموعه همکاران و فعالان این عرصه بتوانیم گام‌های موثری در این مسیر برداریم.



مدیرکل پیشین میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این مراسم با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در دوره حدود ۱۴ ماهه مسئولیت خود، گردشگری رویدادمحور را یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری استان دانست و گفت: توسعه این بخش نیازمند تعامل دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امنیتی و بخش خصوصی است و همراهی مجموعه‌های مختلف استان نقش مؤثری در برگزاری رویدادهای گردشگری داشت.

پویا طالب‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری کردستان اظهار کرد: معتقدم برند گردشگری استان باید بر پایه گردشگری رویدادمحور شکل بگیرد، چراکه برگزاری رویدادهای متنوع می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر و معرفی ظرفیت‌های استان را فراهم کند.



او در ادامه به پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: طرح‌های خوبی با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی آغاز شد که مرمت و بازسازی عمارت خسروآباد سنندج از جمله آن‌هاست که این بنای تاریخی در جریان جنگ اخیر آسیب دید و با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از اعتبارات ملی و استانی، تلاش شد زمینه اجرای برنامه‌های مرمتی آن فراهم شود.

طالب‌نیامدیرکل پیشین میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صنایع‌دستی افزود: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحولات و جنگ، تلاش شد برنامه‌های این حوزه متوقف نشود.



او با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر از فعالان صنایع‌دستی، تعامل با بخش خصوصی و رسانه‌ها را از محورهای مهم فعالیت این اداره‌کل دانست و گفت: همراهی سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های این مجموعه داشته است.



طالب‌نیا در پایان ضمن قدردانی از حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، مسئولان استانی، فعالان بخش خصوصی و کارکنان این مجموعه، از تلاش شبانه‌روزی همکاران خود قدردانی کرد و برای سرپرست جدید این اداره‌کل آرزوی موفقیت داشت.

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