به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست شورای اداری شهرستان میناب که با حضور استاندار هرمزگان، نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی، نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهدای مدرسه شجره طیبه در حافظه تاریخی ملت ایران اظهار کرد: اگر امروز ایران با اقتدار ایستاده است و یک ملت ۹۰ میلیونی از هویت، استقلال و انسجام خود دفاع می‌کند، همه ما مدیون خون شهدایی هستیم که در این سرزمین آرمیده‌اند، فرزندان معصوم و مظلومی که خون آنان مسئولیتی بزرگ بر دوش همه ما گذاشته است.

وی با تاکید بر ضرورت عبور از نگاه اداری به مسئله میناب افزود: باید فارغ از همه مناسبات و تقسیم‌بندی‌های اداری، هم‌قسم شویم که میناب را از یک حادثه به یک حماسه تبدیل کنیم. این هدف با اراده جمعی و همبستگی ملی دست‌یافتنی است. میناب می‌تواند در تبار عاشورا و تاسوعا، در امتداد تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و در شمار نمادهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران قرار گیرد.

رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب با اشاره به ظرفیت این واقعه برای تبدیل‌شدن به نمادی از وحدت ملی تصریح کرد: باور ما این است که میناب باید به نماد انسجام و همدلی ایرانیان تبدیل شود. هرکس بخواهد بر طبل نفاق و اختلاف بکوبد، باید در برابر خون این کودکان مظلوم احساس مسئولیت کند. این واقعه فضایی از همدلی در جامعه ایران ایجاد کرد و نشان داد که وجدان جمعی ایرانیان، فراتر از تفاوت‌ها و فاصله‌ها، در برابر مظلومیت این کودکان به یکدیگر نزدیک می‌شود.

میناب؛ از واقعه‌ای تلخ تا حماسه‌ای ملی و جهانی

صالحی‌امیری با تشریح ضرورت ماندگارکردن ابعاد تاریخی و اجتماعی واقعه مدرسه شجره طیبه گفت: تبدیل یک حادثه به حماسه، مستلزم روایتگری مستمر، ثبت حقیقت، پیگیری حقوقی و شکل‌گیری یک اراده عمومی است. همان‌گونه که شهادت حاج قاسم سلیمانی از یک حادثه به حماسه‌ای ماندگار در ایران و منطقه تبدیل شد، باور داریم خون کودکان مظلوم میناب نیز می‌تواند به حماسه‌ای ملی و جهانی تبدیل شود.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی در حال انجام برای پیگیری این جنایت افزود: در حال حاضر، مجموعه‌ای از دستگاه‌های حقوقی کشور، از جمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دستگاه قضایی و دیگر نهادهای مرتبط، برای پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی همکاری می‌کنند. هدف آن است که ابعاد این جنایت مستندسازی شود و مسئولیت عاملان آن از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه پیگیری حقوقی و بین‌المللی باید با ثبت روایت تاریخی واقعه همراه باشد، خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم در برابر مردم میناب، خانواده‌های شهدا و به‌ویژه کودکانی که جان خود را از دست دادند، مسئولانه عمل کنیم. نباید اجازه دهیم این واقعه در گذر زمان به فراموشی سپرده شود؛ بلکه باید آن را به بخشی از حافظه تاریخی و وجدان جهانی تبدیل کنیم.

۲۲ دستگاه اجرایی در خدمت بازسازی و توسعه میناب

رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب با تشریح فلسفه تشکیل این ستاد گفت: زمانی که موضوع میناب در دولت مطرح شد، برخلاف بسیاری از موضوعات که نیازمند بررسی و گفت‌وگوهای طولانی میان دستگاه‌ها هستند، اعضای دولت به‌صورت جمعی برای مشارکت اعلام آمادگی کردند. این همراهی نشان‌دهنده آن است که مسئله میناب به یک باور انسانی و ملی در مجموعه دولت تبدیل شده است.

وی با اشاره به ترکیب گسترده اعضای ستاد ملی افزود: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی از جمله کشور، آموزش‌وپرورش، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، بهداشت، دادگستری، راه و شهرسازی، دفاع، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، حوزه هنری، آستان قدس رضوی، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، وزارت میراث‌فرهنگی و استانداری هرمزگان در کنار سایر بخش‌های مرتبط در این ستاد عضویت دارند.

صالحی‌امیری با تبیین حدود مسئولیت ستاد ملی تاکید کرد: این ستاد برای حمایت از استان و شهرستان تشکیل شده است، نه اینکه جایگزین مدیریت اجرایی استان و شهرستان شود. مسئولیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح استان بر عهده استاندار و در سطح شهرستان بر عهده فرماندار است. وظیفه ستاد ملی آن است که ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور را تجمیع کند، موانع را برطرف سازد و پشتیبانی لازم را برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای فراهم آورد.

وی با اشاره به تدوین پیش‌نویس برنامه جامع توسعه میناب اظهار کرد: استاندار هرمزگان پیش‌نویس برنامه جامع توسعه میناب را تهیه کرده است و این برنامه با مشارکت مدیران استانی، فرماندار، نماینده مردم میناب و دیگر مسئولان و صاحب‌نظران تکمیل خواهد شد. پس از بررسی و جمع‌بندی، برنامه در جلسه آتی ستاد ملی مطرح و تصویب می‌شود تا مبنای تقسیم کار و پیگیری اجرایی دستگاه‌ها قرار گیرد.

چهار مسیر برای تأمین منابع و پشتیبانی از برنامه‌های میناب

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت طراحی سازوکارهای متنوع برای تأمین منابع مالی و اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان گفت: برای پشتیبانی از برنامه‌های میناب، چهار مسیر اصلی را شناسایی کرده‌ایم. نخست، ظرفیت اعتبارات و منابع دستگاه‌های دولتی است که با توجه به عضویت آن‌ها در ستاد و مأموریت‌های محوله می‌توانند در اجرای پروژه‌ها مشارکت کنند.

وی ادامه داد: مسیر دوم، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی هستند که گفت‌وگو با آن‌ها برای جلب مشارکت و تأمین منابع آغاز شده است. مسیر سوم، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور و مسیر چهارم، جلب مشارکت شهرداری‌های کشور است. در این چارچوب، برنامه‌ای برای دعوت از استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها به میناب در نظر داریم تا هر استان بتواند مسئولیتی مشخص در حمایت از این شهرستان بر عهده بگیرد.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت جامعه خیرین کشور نیز افزود: خیرین و نهادهای مردمی می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی، سهم مؤثری در تحقق برنامه‌های بازسازی و توسعه میناب داشته باشند. هدف ما شکل‌دادن به یک زنجیره حمایتی گسترده است تا منابع و ظرفیت‌های ملی در خدمت نیازهای واقعی مردم این شهرستان قرار گیرد.

روایت میناب؛ از کتاب و ادبیات تا سینما، آموزش و موسیقی

رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب با تاکید بر اینکه بازسازی این شهرستان به اقدامات عمرانی و اقتصادی محدود نمی‌شود، گفت: ما برای میناب یک برنامه جامع در ساحت‌های مختلف تعریف کرده‌ایم و یکی از مهم‌ترین این ساحت‌ها، فرهنگ و روایتگری است. معتقدیم اگر قرار است این واقعه در تاریخ ایران ماندگار شود، باید از ظرفیت ادبیات، هنر، رسانه، آموزش و تولیدات فرهنگی برای انتقال آن به نسل‌های آینده استفاده کنیم.

وی با اشاره به آماده‌شدن مجموعه‌ای از آثار ادبی با محوریت شهدای میناب اظهار کرد: کتاب شعر میناب با مشارکت ۵۷۰ شاعر و با مدیریت عبدالجبار کاکایی آماده انتشار شده است. تاکید ما این است که رونمایی از این اثر در خود میناب و با حضور خانواده‌های شهدا و مردم این شهرستان انجام شود و نخستین نسخه‌های آن به خانواده‌های معظم شهدا اهدا شود.

صالحی‌امیری از آماده‌شدن چهار جلد رمان با موضوع میناب نیز خبر داد و افزود: این آثار با هدف روایت ادبی واقعه و تأثیرگذاری در افکار عمومی تهیه شده‌اند و برنامه‌ریزی برای انتشار و ترجمه آن‌ها در دستور کار قرار دارد تا روایت میناب بتواند در سطحی فراتر از مرزهای کشور نیز مخاطب پیدا کند.

وی با اشاره به مشارکت دانش‌آموزان سراسر کشور در یک حرکت فرهنگی برای همدلی با شهدای مدرسه شجره طیبه گفت: مجموعه‌ای از دل‌نوشته‌ها و نامه‌های دانش‌آموزان کشور خطاب به کودکان شهید میناب گردآوری شده است. این نوشته‌ها نشان می‌دهد که چگونه دانش‌آموزان در نقاط مختلف ایران با همسالان شهید خود احساس همدلی و پیوند برقرار کرده‌اند. برنامه ما این است که روایت میناب در منابع آموزشی و درسی کشور نیز جایگاهی شایسته پیدا کند تا نسل‌های آینده با این واقعه و ابعاد انسانی آن آشنا شوند.

رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید آثار سینمایی، مستند، موسیقایی و اجرای برنامه‌های هنری در سطح کشور خبر داد و اظهار کرد: اجرای برنامه‌های هنری و فرهنگی با محوریت میناب باید به یک جریان مستمر تبدیل شود؛ از تولید فیلم و آثار نمایشی تا اجرای برنامه‌های موسیقایی و رویدادهای ادبی که بتوانند یاد و نام شهدای این شهرستان را در حافظه عمومی زنده نگه دارند.

موزه ملی میناب در سعدآباد؛ پیوند حافظه تاریخی با دیپلماسی فرهنگی

صالحی‌امیری با تشریح برنامه ایجاد موزه ملی میناب در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد گفت: راه‌اندازی موزه ملی میناب را در مجموعه سعدآباد آغاز کرده‌ایم و تلاش داریم این مجموعه در نهم اسفندماه افتتاح شود. در کنار آن، یادمان میناب نیز در محوطه این مجموعه نصب خواهد شد تا این واقعه در یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی کشور به‌صورت دائمی بازنمایی شود.

وی افزود: برنامه ما این است که موزه میناب تنها یک فضای نمایشگاهی نباشد، بلکه به مکانی برای مستندسازی، روایتگری و انتقال حقیقت تاریخی این واقعه تبدیل شود. همچنین در نظر داریم هنگام حضور مقام‌ها و هیئت‌های خارجی در دیدارهای رسمی با رئیس‌جمهوری و معاون اول، یاد و نام شهدای میناب نیز در قالب برنامه‌ای نمادین مورد توجه قرار گیرد تا این موضوع در عرصه دیپلماسی فرهنگی کشور نیز جایگاه خود را پیدا کند.

میناب در چهار ساحت فرهنگی، اقتصادی، بین‌المللی و دینی

وزیر میراث‌فرهنگی با تبیین ابعاد برنامه جامع میناب گفت: این برنامه را در چهار ساحت اصلی تعریف کرده‌ایم، ساحت فرهنگی که بر روایتگری، تولید آثار هنری، ادبی و آموزشی و ماندگارسازی یاد شهدا متمرکز است؛ ساحت اقتصادی که با هدف رفع محرومیت، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم دنبال می‌شود، ساحت بین‌المللی که پیگیری حقوقی جنایت، تبیین ابعاد واقعه و انتقال روایت میناب به افکار عمومی جهان را در بر می‌گیرد و ساحت دینی که با محوریت رویدادهای مذهبی و فرهنگی، به پاسداشت جایگاه شهدا و تقویت پیوندهای اجتماعی اختصاص دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه اظهار کرد: میناب از پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی ارزشمندی برخوردار است و باید در کنار برنامه‌های بازسازی، ظرفیت‌های آن برای معرفی در سطح ملی و بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، پیشنهادهایی برای معرفی میناب به‌عنوان مقصد گردشگری و طراحی رویدادهایی با محوریت جنوب ایران و تنگه هرمز مطرح شده است.

پیشنهاد ثبت روز ملی میناب و اعطای عنوان شهروند افتخاری

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تثبیت جایگاه میناب در حافظه جمعی ایرانیان، از پیگیری پیشنهاد ثبت روز ملی میناب خبر داد و گفت: در این زمینه مکاتباتی با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام داده‌ایم تا امکان بررسی و تصویب روزی به نام میناب فراهم شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد عنوان «شهروند افتخاری میناب» برای چهره‌های برجسته ملی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی، دینی و اجتماعی تعریف شود و افزود: پیشنهاد ما این است که شخصیت‌های مؤثر کشور به‌عنوان شهروند افتخاری میناب معرفی شوند و برای آنان شناسنامه‌ای نمادین صادر شود. این اقدام می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر نخبگان و چهره‌های ملی در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و توسعه‌ای میناب را فراهم کند و پیوند آنان با این شهرستان را به یک مسئولیت مستمر تبدیل سازد.

تاکید بر محوریت استاندار در مدیریت و اجرای برنامه‌ها

رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه استاندار در راهبری برنامه‌های اجرایی استان اظهار کرد: نماینده عالی دولت در استان، استاندار هرمزگان است و مسئولیت مدیریت و پاسخگویی در سطح استان بر عهده ایشان قرار دارد. ستاد ملی نیز با همین رویکرد، نقش پشتیبانی و حمایت از برنامه‌های استان را ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تجربه مدیریتی استاندار هرمزگان در شرایط دشوار و بحرانی گفت: در یکصد و یکمین سفر استانی خود، فرصت شناخت ظرفیت‌ها و شرایط استان‌های مختلف کشور را داشته‌ام. معتقدم مدیریت هرمزگان در دوره اخیر، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های مهم از جمله حادثه بندر شهید رجایی و شرایط جنگ رمضان، تجربه‌ای قابل توجه در اداره امور استان داشته است. در این مسیر، همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مجموعه‌های مختلف استان نقش مهمی ایفا کرده است.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از اقدامات ستاد ملی نباید از مسیر مدیریت و نیازهای واقعی مردم فاصله بگیرد، خاطرنشان کرد: میناب را مردم آن می‌سازند و همه برنامه‌ها باید در خدمت آنان باشد. ما به مردم این شهرستان، خانواده‌های شهدا و به‌ویژه کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه بدهکاریم و باید این دین را با اقدام موثر، صادقانه و ماندگار ادا کنیم. هدف نهایی آن است که میناب به بخشی پایدار از حافظه جمعی ملت ایران تبدیل شود و نام شهدای آن در تاریخ این سرزمین زنده بماند.

بازسازی و توسعه میناب با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان نیز در این نشست با تشریح سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای بازسازی و توسعه میناب، از تشکیل ستاد ملی با حضور ۲۲ عضو دولت و ستاد استانی به ریاست استاندار خبر داد و اظهار کرد: مسئولیت راهبری، مدیریت و پیگیری اجرای برنامه‌های بازسازی و توسعه شهرستان در سطح استان بر عهده ستاد استانی است و این روند با مشارکت فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بازسازی مدرسه شجره طیبه و سایر بخش‌های آسیب‌دیده باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و متناسب با نیازهای شهرستان انجام شود، افزود: در کنار جبران خسارت‌ها، رسیدگی به مسائل و مطالبات مردم و تقویت زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، خدماتی و اقتصادی میناب از اولویت‌های این برنامه است.

استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده مستلزم هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی، تسریع در اجرای مصوبات و تبدیل حمایت‌های اعلام‌شده به اقدامات عملیاتی و طرح‌های ماندگار است.

توسعه زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات مردم باید در اولویت قرار گیرد

سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از حضور وزیر میراث‌فرهنگی و هیئت همراه در این شهرستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این سفر برای پیگیری مطالبات مردم و اجرای طرح‌های ماندگار در شرق استان هرمزگان تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از شهرداری و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری میناب، توسعه و سامان‌دهی پنجشنبه‌بازار، تقویت زیرساخت‌های بندری و کشاورزی و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی را از جمله نیازهای این منطقه برشمرد.

نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به کمبود حدود ۱۰۰ فضای آموزشی در شهرستان، خواستار توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های آموزش‌وپرورش شد و حمایت از چهار تیم ورزشی فعال در لیگ‌های کشور، تسریع در ایجاد پردیس دانشگاهی و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را از دیگر مطالبات مهم مردم عنوان کرد.

هاشمی نخل‌ابراهیمی احداث مجتمع فرهنگی و آموزشی فرهنگیان با هدف فراهم‌کردن امکانات اسکان مهمانان و خانواده‌های شهدا، پیگیری فعال‌سازی مرزهای رسمی منطقه و افزایش سهمیه سوخت آزاد از ۵۰ به ۲۰۰ لیتر را نیز از دیگر موضوعات مورد مطالبه شهرستان دانست و بر ضرورت حمایت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این درخواست‌ها تأکید کرد.

مدرسه شجره طیبه باید به یادمانی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شود

حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز با تاکید بر ضرورت ثبت و ماندگارکردن ابعاد تاریخی، فرهنگی و انسانی واقعه مدرسه شجره طیبه اظهار کرد: نباید به برگزاری مراسم مناسبتی برای بزرگداشت شهدای این حادثه بسنده کرد، بلکه باید جریان فرهنگی مستمر و اثربخشی برای مستندسازی، روایتگری و انتقال این واقعه به نسل‌های آینده شکل بگیرد.

وی با اشاره به ضرورت تبدیل مدرسه شجره طیبه به مکانی یادمانی و فرهنگی در شان شهدای آن افزود: گردآوری و مستندسازی اسناد، تصاویر، روایت‌ها و شواهد مرتبط با این واقعه باید با رویکردی علمی و دقیق دنبال شود تا پرونده‌ای معتبر و قابل استناد در سطح ملی و بین‌المللی شکل گیرد.

نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری همچنین بر ضرورت تولید آثار ماندگار ادبی، هنری، سینمایی، مستند و پژوهشی با محوریت زندگی، شخصیت، استعدادها و آرزوهای دانش‌آموزان و معلمان شهید تاکید کرد و خواستار توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، به‌ویژه شرق استان و شهرستان میناب شد.

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