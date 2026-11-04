به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا؛ علی محمدی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تلاش برای احیای باورهای کهن و ترویج گردشگری فرهنگی در شهرستان تربت‌حیدریه، اقامتگاه بوم‌گردی روستای تاریخی و گردشگری حصار میزبان مراسم سنتی و آیینی «جشن آبانگان» در روز جمعه ۱۶ آبان خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: این مراسم با هدف پیوند دوباره مردم با طبیعت و سنت‌های باستانی برگزار می شود.

محمدی با تأکید بر اهمیت حفظ میراث ناملموس، اظهار کرد: روستای حصار با دارا بودن بافت تاریخی ارزشمند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی باکیفیت، پتانسیل بالایی برای برگزاری رویدادهای تقویم سنتی دارد. برگزاری جشن آبانگان نه تنها یک مراسم آیینی، بلکه ابزاری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی این منطقه و ایجاد اشتغال برای بومیان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه تصریح کرد: هر دو مراسم ریشه در باورهای باستانی پیوند انسان با آب و زمین دارند و آبانگان یکی از جشن‌های باستانی است که در تقویم‌ باستانی ایران، در ماه «آبان» (ماه آب) جای داشت و این جشن در واقع تجلیل از عنصر «آب» است و آب نماد حیات، پاکی و برکت بوده است.

او افزود: در این مراسم، از خداوند می‌خواستند که در فصل سرد سال، چشمه‌ها و رودخانه‌ها خشک نشوند و آب برای کشاورزی و زندگی حیوانات در دسترس باقی بماند و در روستاهای ایران، این جشن با جمع شدن در کنار چشمه‌ها یا رودخانه‌ها همراه بود که باعث ایجاد پیوند اجتماعی میان روستاییان می‌شد.

محمدی ادامه داد: مراسم سنتی «چولی قزک» نیز یکی از آن سنت‌های محلی و بسیار خاص است که در منطقه خراسان و تربت‌حیدریه ریشه‌دار است و این مراسم نیز نوعی «آیین طلب باران» یا «جشن برکت آب» است.

او افزود: میراث فرهنگی حمایت‌های خود را از برگزاری چنین رویدادهایی در قالب جشنواره‌های فصلی ادامه خواهد داد تا نام این روستا در فهرست مقاصد اصلی گردشگری فرهنگی ایران قرار گیرد، در این مراسم، طی برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی محلی، نمایش‌های سنتی، یا مراحل آب‌ریزی، نمایشگاه محصولات بومی و صنایع دستی و غذاهای سنتی روستا برگزار می شود

محمدی ادامه داد: برگزاری این نوع جشن‌ها در روستای حصار، می‌تواند زنجیره گردشگری را در شهرستان تربت‌حیدریه تقویت کند و مسیر را برای معرفی سایر آثار تاریخی و گردشگری منطقه هموارتر سازد.

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