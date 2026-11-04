سومین جلسه طرح حریم کرامت در قم برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سومین جلسه طرح حریم کرامت به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در سالن جلسات مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

این نشست با حضور مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مسجد مقدس جمکران؛ نماینده تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم؛ علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی، مدیرکل بازرسی استان؛ سردار فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه استان؛ سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان؛ مرتضی حیدری، معاون سیاسی‌امنیتی استاندار؛ امیرعباس بقایی، فرماندار قم؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و جمعی از مقامات ارشد اجرایی استان تشکیل شد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه: حل مسائل اجتماعی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این جلسه، با تأکید بر ظرفیت گسترده مردم در حل همه مسائل از جمله اجتماعی گفت: امروز با وجود همه مشکلات، تنها با اتکا به ظرفیت مردم می‌توان از تنگناهای موجود عبور کرد و باید زمینه حضور و مشارکت مؤثر آنان را در حل مسائل اجتماعی فراهم کنیم.

مهدی امیری‌اصفهانی، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی قم اظهار کرد: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران ظرفیت بزرگی نه‌تنها برای قم و ایران، بلکه برای جهان اسلام ایجاد کرده‌اند که باید از آن در مسیر اصلاح و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

او با اشاره به حضور سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر در حرم مطهر حضرت معصومه(س) افزود: افرادی که با انگیزه زیارت و محبت اهل ‌بیت(ع) به قم سفر می‌کنند، می‌توانند سفیران واقعی اصلاح در جامعه باشند و هر یک از آنان ظرفیت ارزشمندی برای انتقال پیام انقلاب اسلامی و ارزش‌های اعتقادی، اخلاقی، انسانی و معنوی به شمار می‌روند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به حضور زائرانی از ۱۱۰ ملیت در قم تصریح کرد: اگر این ظرفیت به ‌درستی مدیریت و هدایت شود، می‌تواند تهدیدهای احتمالی را به فرصت تبدیل کند و پیام فرهنگ اصیل دینی و تمدن ایرانی را به ملت‌های مختلف انتقال دهد؛ البته نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مطرح‌شده در این زمینه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امیری‌ با قدردانی از روند کاهشی جرائم و تخلفات در قم گفت: این روند که مورد تأیید مسئولان قضایی، انتظامی و سایر مدیران استان نیز قرار گرفته، حاصل همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف است؛ چنین سطحی از همدلی میان دستگاه‌ها در کم‌تر نقطه‌ای از کشور وجود دارد و باید از این ظرفیت برای حل مسائل اجتماعی حداکثر استفاده را کرد.

کاهش آسیب‌های اجتماعی هدف اصلی طرح حریم کرامت در قم است

رئیس‌ کل دادگستری استان قم نیز، با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه زیارتی و بین‌المللی قم، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و سامان‌دهی وضعیت اطراف اماکن مقدس را ضروری دانست.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدکاظم موسوی، با اشاره به جایگاه ویژه قم به ‌عنوان پایتخت مذهبی و مهدوی جهان تشیع اظهار کرد: سالانه حدود ۲۰ میلیون زائر به شهر قم سفر می‌کنند و علاوه بر جمعیت یک‌ونیم میلیون نفری ساکن این شهر، حضور این تعداد زائر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های گوناگون به مسائل اجتماعی و سیمای شهری قم را دوچندان می‌کند.

او افزود: قم به ‌واسطه وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و جایگاه حوزه علمیه، از اهمیت ملی و بین‌المللی برخوردار است و شایسته نیست، زائرانی که برای زیارت به این شهر سفر می‌کنند، با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مواجه شوند.

انتهای پیام/