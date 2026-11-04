https://www.chtn.ir/x4xCV۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۸ کد خبر 1405081301022 فیلم مستند آبشار زرد لیمه آبشار زرد لیمه یکی از مکان های بکر و طبیعت گردی برای گردشگران وکوهنوردان محسوب میشود. دریافت 8 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405081301022 علیرضا غفاری دبیر محمد آوخ برچسبها آبشار زرد لیمه بازفت چهارمحال و بختیاری پربینندهترینها قلعهسنگ سیرجان؛ جایی که تاریخ بر قامت کوه ایستاده است از فرسودگی تا شکوه دوباره؛ روایت تصویری احیای کاروانسرای تاریخی مجدالممالک… آیین تودیع و معارفه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران جلوههای دلانگیز پاییز در ارتفاعات گلستان
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