۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۸

آبشار زرد لیمه

آبشار زرد لیمه

آبشار زرد لیمه یکی از مکان های بکر و طبیعت گردی برای گردشگران وکوهنوردان محسوب میشود.

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کد خبر 1405081301022
علیرضا غفاری
دبیر محمد آوخ

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