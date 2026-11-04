۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵

بازدید مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی و رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم از واحدهای اقامتی

بازدید مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی و رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم از واحدهای اقامتی

در راستای ارزیابی خانه‌مسافرهای شهر قم، صیانت از حقوق زائران و ارتقای ضوابط ایمنی، بهداشتی و انتظامی؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم به همراه رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قم، از وضعیت خانه‌مسافرهای شهر قم بازدید میدانی به ‌عمل آوردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  در راستای ارزیابی خانه‌مسافرهای شهر قم، صیانت از حقوق زائران و ارتقای ضوابط ایمنی، بهداشتی و انتظامی؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم به همراه سرهنگ اسماعیل فرامرزی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قم، از وضعیت خانه‌مسافرهای شهر قم بازدید میدانی به ‌عمل آوردند.      

به ‌منظور ارزیابی وضعیت خانه‌مسافرهای شهر قم؛ از تعدادی از این واحدهای اقامتی واقع در کوچه آبشار در رینگ اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بازدید صورت گرفت.

مسافران می‌توانند شکایت‌های خود را از مراکز اقامتی و گردشگری از طریق سامانه ملی سفر (ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر) به ‌صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن ۰۹۶۲۹ و یا از طریق تارنمای (سایت) آن به نشانی اینترنتی https://09629.ir ثبت کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081301024
دبیر مهدی ارجمند

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