به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای ارزیابی خانه‌مسافرهای شهر قم، صیانت از حقوق زائران و ارتقای ضوابط ایمنی، بهداشتی و انتظامی؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم به همراه سرهنگ اسماعیل فرامرزی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قم، از وضعیت خانه‌مسافرهای شهر قم بازدید میدانی به ‌عمل آوردند.

به ‌منظور ارزیابی وضعیت خانه‌مسافرهای شهر قم؛ از تعدادی از این واحدهای اقامتی واقع در کوچه آبشار در رینگ اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بازدید صورت گرفت.

مسافران می‌توانند شکایت‌های خود را از مراکز اقامتی و گردشگری از طریق سامانه ملی سفر (ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر) به ‌صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن ۰۹۶۲۹ و یا از طریق تارنمای (سایت) آن به نشانی اینترنتی https://09629.ir ثبت کنند.

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