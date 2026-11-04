قلم‌زنی شیراز، هنری ریشه‌دار و روایتگر میراث تمدنی ایران‌زمین است؛ هنری که در ضرباهنگ چکش و ظرافت قلم‌های فولادی، جان می‌گیرد و بر پیکره فلز نقش می‌بندد. هنرمندان قلم‌زن شیرازی با تداوم سبک‌های کهن و الهام از نقوش تاریخی دوران سکاها، هخامنشیان و ساسانیان، روایتگر داستان‌هایی از فرهنگ، هنر و هویت ایرانی هستند. تنوع نقوش، ظرافت اجرا و مهارت کم‌نظیر در قلم‌زنی روی فلز، به‌ویژه نقره، این هنر اصیل را به یکی از جلوه‌های شاخص صنایع‌دستی شیراز، شهر جهانی صنایع‌دستی، تبدیل کرده و آوازه‌ای جهانی به آن بخشیده است.