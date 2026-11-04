به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که در ادامه برنامه‌های سفر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب به استان هرمزگان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه و شهدای جنگ رمضان و نبرد هرمز، بر ضرورت تبدیل اندوه ناشی از این واقعه به یک جریان فرهنگی، اجتماعی و تاریخی پایدار تاکید کرد.

آشوری تازیانی با اشاره به گذشت ماه‌ها از فاجعه مدرسه شجره طیبه اظهار کرد: هنوز قلب‌های ما مالامال از اندوه و درد فقدان عزیزانی است که در این مدرسه پرورش یافته بودند، اما در کنار این اندوه، جلوه‌هایی از همبستگی، ایثار و همدلی مردم را شاهد بودیم که یادآور صحنه‌های ماندگار عاشورا بود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه میناب پس از این واقعه به نمادی از همبستگی ملی تبدیل شده است، افزود: آنچه در جریان امدادرسانی و پیگیری وضعیت دانش‌آموزان و معلمان شهید و پس از آن در همراهی مردم و کنشگران فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت، جلوه‌ای روشن از انسجام و مسئولیت‌پذیری جمعی ملت ایران بود.

میناب؛ از بازتاب جهانی واقعه تا روایت حقیقت

آشوری تازیانی با اشاره به حضور خبرنگاران خارجی در میناب و بازدید آنان از مدرسه شجره طیبه گفت: خبرنگارانی از کشورهای مختلف جهان برای مشاهده آثار این واقعه به میناب آمدند و آنچه را از نزدیک دیدند، با افکار عمومی کشورهای خود در میان گذاشتند. ما از آنان خواستیم به‌جای روایت‌های واسطه‌ای، سفیر حقیقت باشند و مشاهدات خود را بی‌واسطه بازگو کنند.

او با اشاره به گفت‌وگوی خود با یکی از خبرنگاران آمریکایی در ساحل بندرعباس، تنگه هرمز را نماد مقاومت ملی ایران توصیف کرد و افزود: تنگه هرمز امروز به نمادی از اقتدار و اراده ملی و ایستادگی نیروهای مسلح کشور تبدیل شده است.

ضرورت تبدیل سوگ به یک جریان فرهنگی و تمدنی

استاندار هرمزگان با اشاره به تشکیل ستاد ملی با حضور ۲۲ دستگاه به دستور رئیس‌جمهوری، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی برای پیگیری ابعاد مختلف این واقعه تاکید کرد و گفت: ماموریت امروز ما این است که در مسیر تبدیل این سوگ جان‌سوز به حماسه‌ای ملی گام برداریم و این حماسه را به حرکتی فرهنگی و تمدنی تبدیل کنیم.

آشوری تازیانی با تاکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی هرمزگان خاطرنشان کرد: این سرزمین با پیشینه تاریخی چند هزار ساله، بخشی از حافظه تمدنی ایران است و باید با پاسداشت مقام شهدا و اجرای برنامه‌هایی در شأن خانواده‌های آنان، مجاهدت‌ها و روایت‌های مردم این خطه را در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار کنیم.

او در پایان، همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و هنری، اصحاب رسانه و کنشگران اجتماعی را ضرورتی اساسی برای تحقق این هدف دانست و بر تداوم حرکت جمعی در مسیر پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه تاکید کرد.

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