شهدای میناب در تاریخ ایران ماندگار شدند و معادلات افکار عمومی جهان را تغییر دادند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که هم‌زمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب و جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برگزار شد، با اشاره به تأثیر عمیق واقعه مدرسه شجره طیبه بر وجدان عمومی جامعه گفت: مدرسه میناب، مدرسه زندگی بود اما آمریکا به زندگی ما موشک زد و زخمی بر جان ملت ایران گذاشت که برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند.

حاجی‌بابایی با اشاره به اجرای نمایشی درباره دانش‌آموزان شهید میناب در یکی از مدارس تبریز، این اثر را فراتر از بسیاری از سخنرانی‌ها در انتقال عمق فاجعه دانست و بر ضرورت پخش آن از تلویزیون تاکید کرد.

او با بیان اینکه واقعه میناب، مظلومیت خانواده‌های شهدا و در عین حال استواری و اراده ملت ایران را به جهانیان نشان داد، افزود: پرسش اساسی این است که چرا به زندگی یک ملت حمله می‌شود، ملتی که خواهان زندگی شرافتمندانه و ساختن ایرانی بزرگ و سربلند است.

میناب؛ روایتی ماندگار در حافظه تاریخی ایران

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آثار و پیامدهای واقعه میناب از مرزهای ایران فراتر رفته است، اظهار کرد: امروز نشانه‌های تأثیر خون شهدای میناب و دیگر شهدای کشور را در افکار عمومی جهان می‌توان مشاهده کرد. میناب در تاریخ ماند و دانش‌آموزان شهید آن با مظلومیت خود، وجدان انسان‌ها را تحت تأثیر قرار دادند.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به تحولات ماه‌های گذشته، شکل‌گیری نوعی تحول درونی و اجتماعی در جامعه ایران را از پیامدهای این حوادث دانست و بر ضرورت حفظ همبستگی ملی تاکید کرد.

او با یادآوری تعبیر «اتحاد مقدس» گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همزیستی و همبستگی میان همه ایرانیان، با وجود تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها، نیاز داریم. خواسته شهدا این است که ایران با صلابت، قدرت و عزت در مسیر خود بایستد.

پس از سخنرانی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، پنلی با موضوع شهدای میناب و با حضور جمعی از فعالان حوزه‌های فرهنگ، هنر و رسانه برگزار شد و ابعاد مختلف بازنمایی واقعه مدرسه شجره طیبه و ضرورت ماندگاری روایت آن در حافظه جمعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

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