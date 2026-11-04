به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یکی از محورهای اصلی نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با فرماندار مشگین‌شهر که روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در فرمانداری مشگین شهر برگزار شد، تکمیل موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر بود. این موزه با حدود یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی، پس از تجهیز و آماده‌سازی بر اساس استانداردهای موزه‌ای، ظرفیت قرار گرفتن در زمره موزه‌های معتبر کشور را دارد و می‌تواند نقش مؤثری در معرفی پیشینه تاریخی منطقه ایفا کند.

جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های فرهنگی، بهره‌برداری از این موزه را اولویت توسعه گردشگری، تقویت هویت تاریخی و افزایش اعتماد عمومی دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.

ساماندهی محوطه بقعه شیخ حیدر، حمام تاریخی عدل، محدوده شهری یئری و کهنه‌قلعه نیز در این نشست بررسی شد. در خصوص کهنه‌قلعه، با توجه به واگذاری آن از طریق صندوق توسعه و احیا، روند مطالعات و اقدامات مربوط به ساماندهی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین تشکیل کمیته زیرساخت‌های گردشگری برای رفع مشکلاتی از جمله نبود برق، گاز و راه دسترسی مناسب در برخی مناطق، ساماندهی تابلوهای گردشگری و بهبود مدیریت شهری در محدوده آثار تاریخی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

در پایان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرح‌های فرهنگی و گردشگری مشگین‌شهر تأکید شد.

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