به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این جلسه که ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با محوریت تبیین ابعاد فرهنگی، تاریخی و مفاخر برجسته استان اردبیل تشکیل شد، ابعاد مختلف رویداد هفته اردبیل و لزوم ارتقای کیفی و کمی آن در سال‌های آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در این نشست با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ و تاریخ درخشان اردبیل، تأکید کرد: اردبیل در طول تاریخ و به‌ویژه در عرصه دفاع از کیان اسلامی، شاهکاری بزرگ در شوکت و اقتدار ایران آفریده است که نقش اساسی و تعیین‌کننده آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

امام جمعه اردبیل با قدردانی از اقدامات ارزنده‌ای که در هفته اردبیل امسال صورت گرفت، افزود: معماری اصیل، تاریخ پرشکوه و مفاخر بزرگ این خطه از گنجینه‌های بی‌بدیل کشور محسوب می‌شوند. هنر بزرگ ما این است که نسل جدید را با این ریشه‌های عمیق و اصیل آشنا کنیم.

آیت‌الله عاملی با تأکید بر استمرار و تأثیرگذاری روزافزون برنامه‌های هفته اردبیل در سال‌های آینده خاطرنشان کرد: کار در حوزه فرهنگ و هویت یک هفته و دو روز نیست؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی اساسی، کیفی و همه‌جانبه، سال به سال بر شکوه و اثربخشی این رویداد افزوده شود تا تاریخ بزرگ اردبیل بیش از پیش به نسل‌های آینده معرفی گردد.

در ادامه این جلسه، ابراهیم امامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، گزارشی جامع از عملکرد و برنامه‌های اجرا شده در هفته اردبیل امسال ارائه کرد.

او با اشاره به دستاوردهای این دوره، پیشنهادهای سازنده‌ای را برای تقویت ابعاد اجرایی و محتوایی این رویداد مطرح کرد و بر ضرورت تشکیل «دبیرخانه دائمی هفته اردبیل» و استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها، رسانه‌ها و نخبگان برای معرفی همه‌جانبه فرهنگ، هنر و تاریخ اردبیل تأکید نمود.

این نشست با تصمیم‌گیری در خصوص هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تدوین تقویم جامع فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های معرفی اردبیل در سطوح ملی و بین‌المللی برگزار شد.

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