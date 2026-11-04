به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس ستاد ملی شهدای فاجعه میناب، در آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که با حضور خانواده‌های شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه و جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برگزار شد، با اشاره به دشواری وصف رنج خانواده‌هایی که فرزندان خود را در این واقعه از دست داده‌اند، اظهار کرد: هیچ سخنی نمی‌تواند عمق این اندوه را بیان کند و هیچ اقدامی نیز قادر نیست جای خالی آن فرزندان معصوم را پر کند. با این حال، باید خانواده‌های شهدا بدانند که ملت ایران وامدار خون فرزندان آنان است و اقتدار و سربلندی امروز کشور، در پیوند با فداکاری و جان‌فشانی کسانی معنا پیدا می‌کند که برای صیانت از ایران جان خود را فدا کردند.

او با اشاره به اینکه مایل بوده است در این آیین، فرصت بیشتری برای شنیدن سخنان خانواده‌های شهدا فراهم شود، افزود: هیچ روایتی به اندازه صدای کسانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند، نمی‌تواند ابعاد انسانی این فاجعه را آشکار کند.

بازتاب روایت میناب در قلب اروپا؛ از همدردی مقام‌های بین‌المللی تا اعلام آمادگی هنرمندان

رئیس ستاد ملی شهدای فاجعه میناب با تشریح تجربه خود از حضور در مادرید اسپانیا و بازتاب روایت این واقعه در یک رویداد بین‌المللی گفت: در آن سفر، یادداشت رسمی را کنار گذاشتم و از دل، درباره کودکان شهید میناب سخن گفتم. در آن اجلاس که با حضور بیش از ۱۷۶ هیئت و ۹۰ وزیر از کشورهای مختلف برگزار شده بود، شمار زیادی از مقام‌های حاضر برای ابراز همدردی و تسلیت پیش‌قدم شدند.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: پس از آن، در سفارت ایران در مادرید نیز با صحنه‌ای متفاوت روبه‌رو شدم، حدود ۴۰ نفر از چهره‌های فرهنگی اسپانیا گرد هم آمده بودند. یک هنرمند، موسیقی مرتبط با میناب را به‌صورت خودجوش و با هزینه شخصی اجرا کرده بود، نویسنده‌ای از کتابی سخن گفت که درباره میناب نوشته بود، یک فعال رسانه‌ای با اعلام اینکه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مخاطب دارد، آمادگی خود را برای انتشار محتوا درباره این واقعه اعلام کرد و کارگردانی نیز برای ساخت یک فیلم بلند سینمایی ابراز تمایل کرد.

صالحی‌امیری این واکنش‌ها را فراتر از یک ابراز همدردی معمول دانست و تاکید کرد: اینها تنها گوشه‌ای از ظرفیت انسانی و فرهنگی شکل‌گرفته پیرامون میناب است. هنگامی که روایت یک واقعه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و هنرمند، نویسنده، فیلم‌ساز و فعال رسانه‌ای در کشوری دیگر به آن واکنش نشان می‌دهد، می‌توان دریافت که این موضوع به وجدان عمومی انسان‌ها راه یافته است.

او با اشاره به دیدار رئیس سازمان جهانی گردشگری با خود و ابراز همدردی او با خانواده‌های شهدای میناب، این تجربه را نشانه‌ای از ضرورت تداوم روایتگری در عرصه جهانی دانست و گفت: نباید این مسیر را رها کنیم، صدای میناب باید به گوش ایرانیان و جهانیان برسد.

۲۲ دستگاه ملی؛ میثاق دولت برای خدمت به خانواده‌های شهدا و مردم میناب

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تشکیل ستاد ملی شهدای فاجعه میناب به دستور رئیس‌جمهوری، از مشارکت ۲۲ دستگاه در این ساختار خبر داد و گفت: زمانی که پیشنهاد تشکیل ستاد را در دولت مطرح کردم، ابتدا پنج دستگاه به‌عنوان مجموعه‌های همکار معرفی شدند، اما در ادامه وزیران و معاونان دولت خود برای عضویت در این ستاد اعلام آمادگی کردند و در نهایت ۲۲ دستگاه به این مجموعه پیوستند.

او این همراهی را نشانه‌ای از احساس مسئولیت جمعی در برابر شهدای میناب دانست و افزود: این حرکت نه یک موضوع سیاسی است و نه یک مسئولیت اداری، مسئله، ادای دین به خون فرزندانی است که مظلومانه جان خود را از دست دادند. دستگاه‌های مختلف با تقسیم کار و تعیین مسئولیت، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را تعریف کرده‌اند و این اقدامات در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در حال پیگیری است.

صالحی‌امیری با قدردانی از استاندار هرمزگان و مدیران استانی و شهرستانی تصریح کرد: استاندار سخت‌کوش هرمزگان به‌صورت مستمر پیگیر امور است. ما در سطح ملی برای پشتیبانی از برنامه‌هایی که در استان تدوین شده، کنار مجموعه مدیریتی هرمزگان قرار گرفته‌ایم. ستاد استانی تشکیل شده و ستاد شهرستانی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است، برنامه‌های تدوین‌شده از سوی استاندار و مدیران استان نیز در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

او با اشاره به حضور دستگاه‌هایی همچون آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، بنیاد شهید، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و دیگر مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی در این فرایند گفت: اقدامات متعددی در دست اجراست و بخش قابل توجهی از کارها نیز پیش رفته است اما ترجیح دادیم پیش از فراهم‌شدن زمینه مناسب، گزارشی از آنها ارائه نکنیم. قرار است پروژه‌ها به‌تدریج و در میناب و استان هرمزگان رونمایی شوند تا مردم نتایج اقدامات را ببینند.

هرمزگان؛ دروازه‌بان ایران در روزهای دشوار

رئیس ستاد ملی شهدای فاجعه میناب با اشاره به نقش مردم هرمزگان در تحولات جنگ رمضان و نبرد هرمز، ایستادگی این استان را بخشی از روایت دفاع از تمامیت سرزمینی ایران دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که مردم ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس در برابر تجاوز ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن درآید، در مقطع اخیر نیز مردم هرمزگان در برابر تهدیدها ایستادگی کردند تا ایران راست‌قامت بماند و پرچم کشور برافراشته باشد.

او با گرامیداشت یاد شهید تنگسیری و دیگر فرماندهان و شهدای جنگ رمضان و نبرد هرمز افزود: مردم ایران مدیون هرمزگان و میناب هستند. اگر امروز در کنار یکدیگر نشسته‌ایم و ایران با اقتدار ایستاده است، باید بدانیم که این ایستادگی بدون فداکاری و مقاومت مردم و نیروهای مدافع کشور ممکن نبود. من نیز به‌عنوان یکی از ۹۰ میلیون ایرانی، خود را سپاسگزار و قدردان مردم میناب و هرمزگان می‌دانم.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه روایت دفاع از ایران در این مقطع باید با نقش مردم و مدافعان هرمزگان پیوند بخورد، گفت: اگر قرار است روایتگری صورت بگیرد، این روایت باید از هرمز آغاز شود، از کسانی که در برابر تهدید ایستادند و از دروازه ایران صیانت کردند.

پیگیری حقوقی جنایت میناب؛ مطالبه‌ای فراتر از مرزهای ملی

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات حقوقی در دست انجام درباره واقعه مدرسه شجره طیبه گفت: مجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و دیگر بخش‌های حقوقی کشور پیگیری پرونده این واقعه را بر عهده دارند. ما عنوان «جنایت سوم» را برای این پرونده انتخاب کرده‌ایم و معتقدیم ابعاد این جنایت باید در سطح بین‌المللی بررسی و حقیقت آن در تاریخ جهان ثبت شود.

او با تاکید بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان این واقعه در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی افزود: این مسیر را رها نخواهیم کرد و پیگیری حقوقی و بین‌المللی آن تا روشن‌شدن ابعاد جنایت و تحقق مطالبه عدالت ادامه خواهد داشت.

پیشنهاد شهروندی افتخاری؛ پیوند مسئولیت ملی با هویت مینابی

رئیس ستاد ملی شهدای فاجعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود، از پیشنهاد اعطای عنوان شهروند افتخاری میناب به مسئولان، نخبگان، هنرمندان، اصحاب رسانه و کنشگرانی که در مسیر بازنمایی و پیگیری مطالبات این شهر نقش‌آفرینی می‌کنند، خبر داد و گفت: به استاندار هرمزگان پیشنهاد کردم این افراد به‌عنوان شهروند افتخاری میناب معرفی شوند و شناسنامه افتخاری این شهر را دریافت کنند.

او با بیان اینکه این پیشنهاد تلاشی برای تبدیل مسئولیت اداری به تعهدی انسانی و پایدار است، افزود: می‌خواهیم از این پس خود را نه در جایگاه وزیر، مدیر یا مسئول، بلکه به‌عنوان شهروند میناب بدانیم، شهروندی که وظیفه دارد در کنار مردم این شهر بایستد و برای رفع دغدغه‌های آنان تلاش کند.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه هیچ اقدام اجرایی نمی‌تواند جای خالی شهدای میناب را پر کند، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم پاسخگوی قطره‌ای از خون پاک این فرزندان باشیم، اما می‌توانیم با خدمت صادقانه، شنیدن صدای خانواده‌ها و پیگیری مطالبات آنان، از مسئولیت خود غافل نشویم.

تاکید بر شنیدن بی‌واسطه صدای خانواده‌های شهدا

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، با اشاره به درخواست برخی از خانواده‌های شهدا برای گفت‌وگو و بیان مستقیم مطالباتشان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با آنان خبر داد و گفت: از استاندار درخواست کردم در جلسه ستاد، خانواده‌های شهدا حضور داشته باشند تا صدای آنان را بی‌واسطه بشنویم. ما خادم این خانواده‌ها هستیم و باید فرصت کافی برای شنیدن سخنان و پیگیری دغدغه‌هایشان فراهم کنیم.

او همچنین از نقش رسانه ملی و دیگر فعالان رسانه‌ای در بازتاب واقعه میناب قدردانی کرد و گفت: رسانه ملی موضوع میناب را در شمار اولویت‌های خود قرار داده و آمادگی خود را برای پوشش برنامه‌های مرتبط اعلام کرده است. این همراهی رسانه‌ای در انتقال روایت و حفظ توجه افکار عمومی به این واقعه اهمیت فراوانی دارد.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر اینکه مسئولیت اخلاقی و ملی در برابر خانواده‌های شهدای میناب با گذشت زمان پایان نمی‌یابد، گفت: ما غم میناب را هیچ‌گاه فراموش نخواهیم کرد، این غم و مسئولیت تا زمانی که ایران پابرجاست، با ما همراه خواهد بود.

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