محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار میراث‌آریا، در واکنش به اخطار شهرداری اهواز درباره برخی بناهای موجود در بافت تاریخی این شهر اظهار کرد: قانون در این زمینه سکوت نکرده و تکلیف همه را مشخص کرده است؛ بر این اساس، بناهایی که واجد ارزش تاریخی هستند باید حفظ و نگهداری شوند.

او افزود: تفاوتی ندارد این بناها در اختیار اشخاص حقیقی باشند یا بخش‌های حقوقی؛ در هر صورت، همه در قبال حفظ، نگهداری، مرمت و صیانت از این آثار مسئولیت دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با درخواست از شهرداری‌های مناطق کلان‌شهر اهواز و همچنین شهرداری‌های سایر شهرهای استان که دارای بافت تاریخی هستند، تصریح کرد: انتظار داریم شهرداری‌ها برای صیانت از این بناها و جلوگیری از آسیب و تخریب آن‌ها تلاش کنند و موضوع مرمت و نگهداری این آثار را نیز با جدیت بیشتری دنبال کنند.

جوروند با اشاره به ظرفیت فرهنگی بناهای تاریخی استان خوزستان ادامه داد: تعدادی از بناهای واجد ارزش تاریخی در استان وجود دارند که برخی از آن‌ها به پاتوق‌های فرهنگی تبدیل شده‌اند. این اقدام بسیار پسندیده است؛ چراکه توانسته‌ایم این بناها را در اختیار افرادی قرار دهیم تا فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری در آن‌ها انجام شود.

او در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری مدیریت شهری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: امیدواریم شهرداری‌ها در کنار مجموعه میراث‌فرهنگی برای حفظ و صیانت از این بناهای ارزشمند همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند؛ چراکه نگهداری از این آثار، بخشی از مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در قبال هویت تاریخی و فرهنگی شهرهاست.

انتهای پیام/