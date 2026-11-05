۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

حفظ و مرمت بناهای واجد ارزش تاریخی در بافت اهواز، تکلیف قانونی شهرداری‌هاست

حفظ و مرمت بناهای واجد ارزش تاریخی در بافت اهواز، تکلیف قانونی شهرداری‌هاست

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر ضرورت صیانت از بناهای تاریخی و واجد ارزش در بافت شهری اهواز گفت: بر اساس قوانین و ضوابط موجود، حفظ، نگهداری، مرمت و صیانت از این بناها یک تکلیف قانونی است و دستگاه‌ها و مالکان حقیقی و حقوقی باید به این مسئولیت عمل کنند.

محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار میراث‌آریا، در واکنش به اخطار شهرداری اهواز درباره برخی بناهای موجود در بافت تاریخی این شهر اظهار کرد: قانون در این زمینه سکوت نکرده و تکلیف همه را مشخص کرده است؛ بر این اساس، بناهایی که واجد ارزش تاریخی هستند باید حفظ و نگهداری شوند.

حفظ و مرمت بناهای واجد ارزش تاریخی در بافت اهواز، تکلیف قانونی شهرداری‌هاست

او افزود: تفاوتی ندارد این بناها در اختیار اشخاص حقیقی باشند یا بخش‌های حقوقی؛ در هر صورت، همه در قبال حفظ، نگهداری، مرمت و صیانت از این آثار مسئولیت دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با درخواست از شهرداری‌های مناطق کلان‌شهر اهواز و همچنین شهرداری‌های سایر شهرهای استان که دارای بافت تاریخی هستند، تصریح کرد: انتظار داریم شهرداری‌ها برای صیانت از این بناها و جلوگیری از آسیب و تخریب آن‌ها تلاش کنند و موضوع مرمت و نگهداری این آثار را نیز با جدیت بیشتری دنبال کنند.

حفظ و مرمت بناهای واجد ارزش تاریخی در بافت اهواز، تکلیف قانونی شهرداری‌هاست

جوروند با اشاره به ظرفیت فرهنگی بناهای تاریخی استان خوزستان ادامه داد: تعدادی از بناهای واجد ارزش تاریخی در استان وجود دارند که برخی از آن‌ها به پاتوق‌های فرهنگی تبدیل شده‌اند. این اقدام بسیار پسندیده است؛ چراکه توانسته‌ایم این بناها را در اختیار افرادی قرار دهیم تا فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری در آن‌ها انجام شود.

او در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری مدیریت شهری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: امیدواریم شهرداری‌ها در کنار مجموعه میراث‌فرهنگی برای حفظ و صیانت از این بناهای ارزشمند همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند؛ چراکه نگهداری از این آثار، بخشی از مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در قبال هویت تاریخی و فرهنگی شهرهاست.

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کد خبر 1405081401047
مجتبی گهستونی
دبیر مهدی ارجمند

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