به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۳ آبان ماه و در نشست مشترک با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان که ظهر در دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد، با اشاره به نشست اخیر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، گفت: در پی این نشست و مکاتبه قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مقرر شد مدیران‌کل استانی دو دستگاه با برگزاری جلسات مشترک، تفاهم‌نامه‌های پیشین را بررسی و مسائل و موانع اجرایی موجود را شناسایی کنند تا در صورت نیاز، موارد حل‌نشده برای تصمیم‌گیری به وزارتخانه منعکس شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به وجود برخی مسائل و اختلاف‌نظرها در زمینه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و مذهبی استان ادامه داد: بخشی از این موضوعات در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده و در مواردی با برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری‌های استانی، راهکارهایی برای رفع مشکلات به دست آمده است؛ با این حال، ضروری است مسائل باقی‌مانده به‌صورت دقیق بررسی و برای هرکدام راهکار اجرایی مشخصی تعریف شود.

کرم‌زاده یکی از موضوعات مهم در تعامل دو دستگاه را ضرورت اصلاح مدت‌زمان واگذاری حق بهره‌برداری از بناهای تاریخی وقفی دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در مرمت و تجهیز یک بنای تاریخی، هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد و در شرایطی که سرمایه‌گذار برای احیا و راه‌اندازی یک مجموعه تاریخی به چندین میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، واگذاری ۱۵ساله نمی‌تواند همواره توجیه اقتصادی لازم را برای ورود سرمایه‌گذار فراهم کند، بنابراین لازم است با بررسی ظرفیت‌های قانونی، درباره افزایش مدت بهره‌برداری به ۴۰ یا ۵۰ سال و متناسب‌سازی آن با میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های احیا تصمیم‌گیری شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان‌های استان اصفهان تصریح کرد: در برخی مناطق استان، مجموعه‌ای از بناهای تاریخی ارزشمند در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که احیای هم‌زمان آن‌ها می‌تواند به شکل‌گیری محورهای گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران منجر شود. برای نمونه، در محور شرق استان بناهایی با قدمت بیش از ۹۰۰ سال وجود دارد که از ظرفیت‌های شاخص تاریخی کشور به شمار می‌روند و در کنار آثاری همچون مسجد تاریخی برسیان، می‌توانند با برنامه‌ریزی مشترک و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری، به مجموعه‌ای مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی تبدیل شوند.

کرم‌زاده با تأکید بر اینکه احیای کاروانسراها و حمام‌های تاریخی علاوه بر حفاظت از میراث معماری، می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای نگهداری این آثار کمک کند، گفت: برخی از این بناها برای مرمت، تجهیز و آماده‌سازی به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارند و لازم است در تعامل با اداره کل اوقاف، موانع حقوقی و اجرایی بهره‌برداری از آن‌ها بررسی شود تا سرمایه‌گذار با اطمینان و افق زمانی مناسب وارد این حوزه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفاظت از مسجد جامع عتیق اصفهان ادامه داد: صیانت از اصالت و ارزش‌های تاریخی این اثر باید در اولویت برنامه‌های مرتبط با مدیریت و سامان‌دهی آن قرار گیرد. بر اساس ضوابط قانونی و حفاظتی، حفظ و نگهداری بنای تاریخی موقوفه باید مورد توجه قرار گیرد و سایر فعالیت‌ها و کارکردهای خدماتی و مذهبی پیرامون آن نیز باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شوند که به ارزش‌های تاریخی و معماری بنا آسیب وارد نکنند.

کرم‌زاده با بیان اینکه فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و خدماتی در مساجد تاریخی مورد حمایت میراث‌فرهنگی است، افزود: در عین حال، لازم است ظرفیت‌های موجود در موقوفات و سایر فضاهای مرتبط به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای مذهبی و اجتماعی، از واردشدن آسیب به کالبد و سیمای تاریخی بنا جلوگیری شود. در مواردی نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت سایر موقوفات، بخشی از نیازهای خدماتی را تأمین کرد تا فشار کمتری بر فضای تاریخی مساجد وارد شود.

او با اشاره به جایگاه مسجد جامع عتیق اصفهان در گردشگری فرهنگی و مذهبی کشور گفت: این اثر تاریخی از ظرفیت قابل توجهی برای معرفی فرهنگ، معماری و تمدن ایرانی، اسلامی برخوردار است و روزانه میزبان گردشگرانی از کشورهای مختلف، از جمله عراق و ترکیه است؛ از این رو، سامان‌دهی وضعیت بصری، خدماتی و حفاظتی آن باید با نگاه تخصصی و متناسب با شأن و جایگاه جهانی این مجموعه دنبال شود.

تعیین تکلیف پنج محور مشترک میراث‌فرهنگی و اوقاف در اصفهان

در پایان این نشست، پنج محور اجرایی برای پیگیری مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مورد توافق قرار گرفت.

بر اساس این مصوبات، سامان‌دهی وضعیت بصری و تجهیزات جانبی مسجد جامع عتیق اصفهان، شامل پرده‌ها، باکس‌های مهر، مهرها، بنرها، شیشه‌ها، جاکفشی‌ها و فرش‌ها در دستور کار قرار گرفت. همچنین اصلاح و سامان‌دهی بلندگوها و سیم‌کشی‌ها، بهبود وضعیت نورپردازی و جمع‌آوری الحاقات اضافی در این مجموعه به‌عنوان بخش دیگری از اقدامات مورد توافق تعیین شد.

پیگیری مصوبات مربوط به مسجد سید اصفهان و تعیین سهم و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط، شامل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره کل اوقاف و شهرداری اصفهان، از دیگر محورهای توافق‌شده در این نشست بود. این موضوع پیش‌تر در جریان جلسه‌ای با حضور استاندار اصفهان و نمایندگان دستگاه‌های مسئول مطرح شده بود.

همچنین اختصاص ۲۰۰ مترمربع از فضای پارکینگ مسجد جامع عتیق برای احداث سرویس‌های بهداشتی، به‌عنوان یکی دیگر از مصوبات جلسه مورد توافق قرار گرفت.

براساس دیگر مصوبه این نشست، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان یکی از اعضای هیئت امنای مساجد اصفهان که ثبت ملی و جهانی شدند، خواهد بود تا ملاحظات تخصصی حفاظت و صیانت از آثار تاریخی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های مرتبط با این مجموعه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین مقرر شد نشست بعدی مدیران و کارشناسان دو دستگاه برای بررسی روند اجرای توافقات و پیگیری موضوعات مشترک، ۱۳ آذرماه برگزار شود.

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