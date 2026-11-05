به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ١٣ آبان ماه ١۴٠۵، یوسف سلمان‌خواه، در بازدید از روند بازسازی و مرمت بازار تاریخی رشت، از نزدیک آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف این مجموعه تاریخی را پایش و ارزیابی کرد.

در جریان این بازدید میدانی، وضعیت مرمت بخش‌هایی از جمله «سرای طاقی بزرگ»، «سرای طاقی کوچک» و «سرای ملک» مورد بررسی قرار گرفت. بازار تاریخی رشت به‌عنوان یکی از ارکان مهم بافت تاریخی و کانون هویت‌بخش اقتصادی و اجتماعی شهر، نیازمند رویکردی ترکیبی است که هم‌زمان باید به حفظ اصالت معماری و استحکام‌بخشی کالبدی آن توجه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از این بافت ارزشمند و حمایت از بازاریان افزود: اولویت ما در روند بازسازی، تسریع در فرایند مرمت و فراهم‌کردن شرایط برای بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به بازار رشت است تا کسبه‌ و بازاریان زحمتکش بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکار خود را از سر بگیرند.

سلمان‌خواه در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با پیگیری و تخصیص به‌موقع اعتبارات لازم، تمام ظرفیت خود را به کار گرفته است تا با شتاب‌بخشی به روند اجرایی پروژه‌ها، بازار تاریخی آسیب‌دیده، بازسازی شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به روزهای اوج، پویایی و پایداری اقتصادی خود بازگردد.

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