به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا ، صدیقه اوجی در حاشیه این رویداد که روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه گفت: در این مراسم که با هدف یادبود شهدای دانش‌آموز میناب برگزار شد، 168 بادکنک قرمز با عکس شهدا در مقابل ارگ کریم‌خان شیراز به آسمان پرواز کردند تا یاد آن «غزل‌های ناتمام جنوب» که با خون بر سینه‌ی تاریخ نوشته شدند، در آسمان شیراز همیشگی شود.

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی زندیه افزود: این برنامه با مدیریت مجموعه تاریخی-فرهنگی زندیه و مشارکت گسترده اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد(NGO) با هدف تجمیع توان‌ها، اجرای برنامه‌ای لایق و در شأن دانش‌آموزانی که در راه وطن، جان خود را فدا کردند، برنامه ریزی شد و اجرا گردید.

اوجی با تاکید بر اهمیت این مراسم تأکید کرد: شهدای دانش‌آموز میناب، زیباترین غزل‌های ناتمام جنوب هستند که با خط خون بر سینه‌ی تاریخ نوشته شده‌اند. ما در این مراسم تلاش کردیم تا با رهاسازی تعداد زیادی بادکنک به آسمان، پیامی از عشق، وفاداری و یادبود را به تمام دنیا مخابره کنیم.

او با اشاره به ماهیت نمادین این برنامه افزود: به تعداد این دانش‌آموزان شهید، بادکنک به هوا فرستاده شد تا آسمان شیراز در این روز، بازتاب‌دهنده یاد و خاطره‌ی این عزیزان باشد. این برنامه یک حرکت اجتماعی برای پیوند نسل جدید با ارزش‌های حماسی است.

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی زندیه تاکید کرد: این رویداد که با شعار «سلام به دانش‌آموزان آسمانی» طراحی شد، در فضای باز مقابل ارگ تاریخی کریم‌خان برگزار شد تا تلاقی شکوه تاریخ شیراز با معنویت و یادبود شهدای عزیز، تجربه‌ای ماندگار برای دانش‌آموزان و شهروندان شیرازی رقم بزند.

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