به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طی حکمی از سوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، مریم محمدی یوسفی به عنوان سرپرست جدید پایگاه ملی میراث‌فرهنگی تپه تاریخی ریوی در شهرستان سملقان منصوب شد.

در این مراسم که با حضور مدیرکل، معاونان و جمعی از کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی استان برگزار شد، از تلاش‌ها و خدمات اکرم رشیدی، مدیر پیشین این پایگاه در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

محوطه باستانی ریوی به عنوان یکی از محوطه‌های مهم تاریخی و باستان‌شناسی شمال کشور دارای ظرفیت‌های پژوهشی و گردشگری ویژه‌ای است که برنامه‌ریزی برای کاوش‌های علمی، صیانت بیشتر از آثار و توسعه گردشگری تاریخی از اهداف کلان این پایگاه محسوب می‌شود.

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