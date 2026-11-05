به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید دانش‌آموزان تمامی مقاطع تحصیلی از موزه‌های وابسته به گروه موزه‌های دفینه، به مناسبت سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، رایگان اعلام شد.

حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه موزه‌های بنیاد، با اعلام این خبر گفت: دانش‌آموزان تمامی مقاطع تحصیلی در سراسر کشور مجاز بودند که به مناسبت روز دانش‌آموز به‌صورت رایگان از موزه‌های وابسته به این مجموعه بازدید کنند.

او افزود: این موزه‌ها روز ۱۳ آبان از ساعت ۹ تا ۱۶ پذیرای دانش‌آموزان بودند و علاقه‌مندان می‌توانستند از این فرصت برای آشنایی بیشتر با آثار تاریخی، فرهنگی و هنری و بازدید از مجموعه‌های موزه‌ای بهره‌مند شوند.

موزه‌ها از مهم‌ترین فضاهای فرهنگی و آموزشی به شمار می‌روند که با فراهم کردن امکان مواجهه مستقیم با آثار تاریخی و هنری، نقش مؤثری در افزایش آگاهی نسل جوان نسبت به تاریخ، هویت فرهنگی و میراث تمدنی کشور دارند. بازدید از این مجموعه‌ها همچنین می‌تواند مکمل آموزش‌های مدرسه‌ای و زمینه‌ساز ارتباط نزدیک‌تر دانش‌آموزان با میراث فرهنگی ایران باشد.

بر اساس این گزارش، موزه‌های وابسته به گروه موزه‌های دفینه شامل موزه هنر ایران، پردیس موزه‌ای دفینه، موزه زمان، پردیس موزه‌ای رامسر، مرکز فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی یزد، موزه تاروپود یزد، موزه ملی هنرهای اصفهان، موزه هزاره‌های هنر کیش و موزه خودروهای تاریخی ایران است.

اجرای این طرح فرصتی برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا در روز دانش‌آموز، ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی این مناسبت، با ظرفیت‌های موزه‌ای کشور و بخشی از میراث تاریخی، هنری و فرهنگی ایران از نزدیک آشنا شوند.

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