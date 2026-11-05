به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش نادری روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این بازدید با حضور محمدحسین دهقان، معاون دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جمعی از کارشناسان وزارت و مسئولان استانی، در شهر زنجان برگزار شد.

نادری اظهار کرد: در این بازدید دو روزه، اعضای تیم کارشناسی از کارگاه‌های فعال صنایع دستی در رشته‌های مس و چاقوسازی بازدید کردند و از نزدیک در جریان مراحل تولید، تأمین مواد اولیه، ابزار و تجهیزات، شیوه‌های ساخت و شرایط عرضه محصولات هنرمندان قرار گرفتند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: چاقوسازی و مس‌گری از رشته‌های شاخص و هویت‌ساز صنایع دستی استان زنجان به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از هنرمندان و فعالان این حوزه در قالب کارگاه‌های کوچک و خانگی مشغول به فعالیت هستند؛ از این رو بررسی زنجیره ارزش این رشته‌ها، از تأمین مواد اولیه تا بسته‌بندی و فروش، نقش مهمی در شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط قابل بهبود دارد.

حضور در بازارچه دائمی صنایع دستی رختشویخانه

او ادامه داد: تیم وزارت همچنین از بازارچه دائمی صنایع دستی در مجموعه تاریخی رختشویخانه زنجان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند عرضه محصولات، میزان استقبال گردشگران و مسافران، قیمت‌گذاری و مشکلات هنرمندان در حوزه فروش قرار گرفت.

نادری خاطرنشان کرد: بازارچه دائمی رختشویخانه، به دلیل قرار گرفتن در بافت تاریخی و مسیر گردشگری شهر زنجان، فرصت مناسبی برای معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان استان فراهم کرده است و می‌تواند به عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره ارزش صنایع دستی، در رونق اقتصادی هنرمندان نقش‌آفرین باشد.

شنیدن مشکلات و چالش‌های هنرمندان

نادری گفت: در جریان این بازدید، تیم کارشناسی وزارت به بررسی موارد، مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه صنایع دستی استان پرداخت و مسائل و مشکلات هنرمندان را از زبان خود آنان شنید.

معاون صنایع دستی استان زنجان افزود: مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این دیدارها شامل تأمین مواد اولیه، نوسان قیمت مواد، هزینه‌های تولید، دسترسی به تسهیلات و اعتبارات حمایتی، بیمه هنرمندان، آموزش و مهارت‌آموزی نسل جدید، بسته‌بندی و بازاریابی، فروش و صادرات محصولات بود.

او بیان کرد: هنرمندان حاضر در این بازدید نیز با ارائه توضیحاتی درباره روند کار خود، بر ضرورت حمایت پایدار از تولید، تقویت زیرساخت‌های عرضه و ایجاد بازارهای مطمئن برای فروش محصولات تأکید کردند.

زنجیره ارزش؛ نگاه نظام‌مند به صنایع دستی

نادری با اشاره به رویکرد دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی وزارت اظهار کرد: نگاه زنجیره‌ای به صنایع دستی به معنای توجه همزمان به همه حلقه‌های این حوزه، از تأمین مواد اولیه و تولید تا طراحی، بسته‌بندی، توزیع، فروش و صادرات است و شناسایی نقاط ضعف هر حلقه، زمینه تدوین برنامه‌های حمایتی هدفمند را فراهم می‌کند.

معاون صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: حضور میدانی کارشناسان وزارت در استان‌ها، فرصتی برای انتقال واقعیت‌های موجود در کارگاه‌ها به سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است و می‌تواند به تدوین بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط هر استان و هر رشته کمک کند.

ظرفیت‌های صنایع دستی زنجان

نادری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه صنایع دستی گفت: چاقوسازی، مس‌گری، ملیله‌کاری، چارق‌دوزی و سایر رشته‌های بومی، بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی استان زنجان را تشکیل می‌دهند و حمایت از هنرمندان این رشته‌ها، علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، به اشتغال‌زایی، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد: نتایج این بازدید دو روزه و جمع‌بندی مشکلات مطرح‌شده از سوی هنرمندان، در قالب پیشنهادهای حمایتی به معاونت صنایع دستی وزارت منتقل شود و زمینه‌ساز تصمیم‌های عملی برای رفع موانع تولید و تقویت بازار صنایع دستی استان زنجان باشد.

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