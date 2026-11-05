به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ابراهیمی، روز پنج شنبه ١۵ آبان‌ماه ١۴٠۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این اقدام با هدف ارتقای ضریب امنیت و صیانت از حقوق گردشگران، حمایت از توسعه گردشگری داخلی و همچنین ساماندهی و بهبود کیفی خدمات اطلاع‌رسانی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس ضوابط و مفاد دستورالعمل‌های مصوب اجرا می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با تأکید بر جایگاه راهبردی مراکز اطلاع‌رسانی گردشگری در زنجیره ارائه خدمات سفر گفت: این مراکز به‌عنوان ارکان پشتیبان صنعت گردشگری، نقشی کلیدی در هدایت هدفمند سفرها، توزیع متوازن جریان گردشگران در مناطق مختلف، معرفی جامع ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و محصولات منحصربه‌فرد استان و در نهایت تسهیل دسترسی گردشگران به اطلاعات معتبر و مورد نیاز ایفا می‌کنند.

او با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت شبکه اطلاع‌رسانی گردشگری افزود: بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و متقاضیان واجد شرایط، افزون بر بسترسازی برای پویایی و توسعه کسب‌وکارهای گردشگری، زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای خدمات‌رسانی، افزایش رضایت‌مندی گردشگران و تحکیم بنیان‌های زیرساختی استان خواهد بود.

ابراهیمی در پایان ضمن دعوت از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه خاطرنشان کرد: متقاضیان برای آگاهی از شرایط احراز صلاحیت، ضوابط و الزامات قانونی، اطلاع از روند اداری صدور مجوز و جذب تسهیلات بانکی، ثبت و ارائه درخواست، می‌توانند به ادارات تابعه شهرستانی مراجعه نموده تا مطابق با ضوابط اجرایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

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