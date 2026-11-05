۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران:

توسعه گردشگری مازندران بر پایه برنامه‌های قابل سنجش دنبال می‌شود

توسعه گردشگری مازندران بر پایه برنامه‌های قابل سنجش دنبال می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بر ضرورت تدوین برنامه‌های توسعه گردشگری استان بر اساس اهداف کمی و کیفی مشخص و قابل سنجش تأکید کرد و شناسایی ظرفیت‌ها و اولویت‌های جدید گردشگری را از الزامات برنامه‌ریزی در این حوزه دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با معاونت گردشگری با اشاره به ضرورت هدف‌گذاری مشخص در برنامه‌های گردشگری گفت: شاخص‌های ابلاغی معاونت‌های تخصصی و اهداف کمی تعیین‌شده برای استان‌ها باید مبنای تدوین برنامه‌ها و تعیین اولویت‌های اجرایی قرار گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: شاخص‌هایی مانند میزان صدور مجوزها متناسب با اهداف پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های مرتبط با جشنواره شهید رجایی و مأموریت‌های اقتصادی تعیین‌شده برای استان‌ها باید در تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

او با تأکید بر اهمیت خلاقیت و ابتکار همکاران در شناسایی ظرفیت‌های گردشگری استان تصریح کرد: طرح‌هایی مانند «هر روستا یک بوم‌گردی» و شناسایی فرصت‌های جدید گردشگری در شهرستان‌ها باید با هدف‌گذاری مشخص و برنامه‌ریزی اجرایی دنبال شوند و پیشنهادها و نیازهای کارشناسی همکاران نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

تجری با اشاره به اقدامات مرتبط با ثبت و معرفی ظرفیت‌های روستایی استان بیان کرد: پس از ثبت جهانی روستای کندلوس، مراحل ثبت روستای شانه‌تراش نیز با جدیت دنبال می‌شود و کریدور فرهنگی روستای یوش از دیگر ظرفیت‌هایی است که باید در برنامه‌های توسعه و معرفی گردشگری استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های حوزه گردشگری باید با اهداف کمی و کیفی روشن، متناسب با ظرفیت‌های استان و در قالب اقدامات مشخص تدوین شوند تا علاوه بر تعیین مسیر حرکت، امکان بررسی میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها در مراحل بعدی نیز فراهم شود.

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کد خبر 1405081401058
ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

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