به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با معاونت گردشگری با اشاره به ضرورت هدف‌گذاری مشخص در برنامه‌های گردشگری گفت: شاخص‌های ابلاغی معاونت‌های تخصصی و اهداف کمی تعیین‌شده برای استان‌ها باید مبنای تدوین برنامه‌ها و تعیین اولویت‌های اجرایی قرار گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: شاخص‌هایی مانند میزان صدور مجوزها متناسب با اهداف پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های مرتبط با جشنواره شهید رجایی و مأموریت‌های اقتصادی تعیین‌شده برای استان‌ها باید در تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

او با تأکید بر اهمیت خلاقیت و ابتکار همکاران در شناسایی ظرفیت‌های گردشگری استان تصریح کرد: طرح‌هایی مانند «هر روستا یک بوم‌گردی» و شناسایی فرصت‌های جدید گردشگری در شهرستان‌ها باید با هدف‌گذاری مشخص و برنامه‌ریزی اجرایی دنبال شوند و پیشنهادها و نیازهای کارشناسی همکاران نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

تجری با اشاره به اقدامات مرتبط با ثبت و معرفی ظرفیت‌های روستایی استان بیان کرد: پس از ثبت جهانی روستای کندلوس، مراحل ثبت روستای شانه‌تراش نیز با جدیت دنبال می‌شود و کریدور فرهنگی روستای یوش از دیگر ظرفیت‌هایی است که باید در برنامه‌های توسعه و معرفی گردشگری استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های حوزه گردشگری باید با اهداف کمی و کیفی روشن، متناسب با ظرفیت‌های استان و در قالب اقدامات مشخص تدوین شوند تا علاوه بر تعیین مسیر حرکت، امکان بررسی میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها در مراحل بعدی نیز فراهم شود.

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