مریم مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح روند اقدامات حفاظتی و کارشناسی در پی نمایان‌شدن بقایای معماری در ملک واقع در محدوده پیرامونی مسجد ـ مدرسه تاریخی حیدریه قزوین اظهار کرد: این ملک در حریم اثر تاریخی قرار دارد و ساخت‌وساز در آن، مطابق ضوابط و مقررات مصوب حریم امکان‌پذیر است، با این حال، پس از آشکارشدن شواهد معماری در جریان عملیات عمرانی، فعالیت‌های ساختمانی متوقف شد و بررسی‌های تخصصی برای شناسایی، ارزیابی و مستندسازی آثار در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین با اشاره به فرآیند صدور مجوز ساخت‌وساز در این ملک گفت: پیش از آغاز عملیات، استعلام‌های لازم از اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان انجام شده بود. با توجه به اینکه بنای موجود، ساختمانی مسکونی متعلق به حدود دهه ۱۳۵۰ و فاقد ارزش تاریخی تشخیص داده شده بود، مجوز ساخت‌وساز با رعایت ضوابط مربوط صادر شد. البته در مفاد مجوز نیز بر ضرورت حضور کارشناس میراث‌فرهنگی پیش از جمع‌آوری بنای موجود تاکید شده بود.

او افزود: حدود دو هفته پیش، هم‌زمان با آغاز عملیات خاک‌برداری و با حضور نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و عملیات اجرایی متوقف شد تا وضعیت محل از منظر وجود احتمالی شواهد و بقایای تاریخی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهدوی با تشریح اقدامات کارشناسی اولیه در محل ادامه داد: پس از توقف عملیات، گروهی متشکل از معاون میراث‌فرهنگی، کارشناسان اداره‌کل و مدیر پایگاه بافت تاریخی از محل بازدید کردند. در بررسی‌های نخست، به‌جز تعدادی آجر قدیمی که با ملات سیمانی در دیوارچینی به کار رفته بود، شواهد معماری مشخصی مشاهده نشد، ازاین‌رو به مالک ابلاغ شد که ادامه عملیات خاک‌برداری صرفا با حضور کارشناس باستان‌شناسی انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین با اشاره به شواهدی که در مراحل بعدی بررسی نمایان شد، اظهار کرد: در جریان بررسی‌های تکمیلی، بقایایی شامل یک دیوار، یک طاق در زیر دیوار ملک مجاور، یک تن‌پوش در ضلع شمالی و بخش محدودی از بقایای یک بنا در ضلع جنوبی شناسایی شده است. شواهد اولیه نشان می‌دهد ساختمان مسکونی متعلق به دهه ۱۳۵۰ بر روی بقایای بنایی متعلق به دوره‌ای تاریخی احداث شده است، موضوعی که ضرورت بررسی دقیق‌تر لایه‌های معماری و شناخت پیشینه این محدوده را دوچندان می‌کند.

او با تاکید بر توقف کامل فعالیت‌های عمرانی در این ملک تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه عملیات ساختمانی یا عمرانی در محل انجام نمی‌شود و فرآیند مستندنگاری وضعیت موجود آغاز شده است. در همین چارچوب، عکس‌های هوایی و تصاویر مربوط به سال‌های گذشته برای بررسی پیشینه و تحولات کالبدی ملک مورد مطالعه قرار گرفته و خواناسازی و مستندسازی شواهد معماری موجود نیز با همکاری واحدهای باستان‌شناسی و فنی در حال انجام است.

مهدوی با اشاره به پیگیری مستمر موضوع در معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل خاطرنشان کرد: تاکنون چهار جلسه کمیته فنی با محوریت بررسی این موضوع برگزار شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از تکمیل مستندنگاری، ارزیابی شواهد و جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی، معاونت میراث‌فرهنگی نتیجه بررسی‌ها و تصمیمات مربوط به نحوه حفاظت از بقایای معماری را اعلام خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در پایان تاکید کرد: صیانت از شواهد و لایه‌های تاریخی که در جریان عملیات عمرانی در بافت‌های تاریخی نمایان می‌شوند، از مسئولیت‌ها و اولویت‌های جدی این اداره‌کل است. بر همین اساس، هرگونه تصمیم‌گیری درباره وضعیت آتی این ملک و امکان ادامه عملیات در آن، منوط به نتایج بررسی‌های تخصصی و در چارچوب ضوابط و ملاحظات حفاظتی میراث‌فرهنگی خواهد بود.

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