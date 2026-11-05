به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست مشترکی که با حضور حمید علیزاده دادستان شهرستان طرقبه و شاندیز، سیدجواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، محمود مادرشاهیان رئیس کانون تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی و محمدسعید ولی‌زاده رئیس انجمن صنفی دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان برگزار شد، راهکارهای ساماندهی فعالیت‌های گردشگری، افزایش نظارت‌ها و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

حمید علیزاده، دادستان شهرستان طرقبه و شاندیز در این نشست با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات و ساماندهی فعالیت‌های گردشگری اظهار کرد: اولویت و نگاه دادستانی در برخوردهای نظارتی، پیشگیری است و با توجه به جایگاه طرقبه و شاندیز به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری استان و نزدیکی آن به مشهد مقدس، صیانت از ظرفیت‌ها و ساماندهی فعالیت‌های این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به ضرورت برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی افزود: شناسایی اراضی تغییر کاربری‌یافته، معرفی متخلفان به مراجع قضایی و پیگیری قانونی تخلفات از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

دادستان طرقبه و شاندیز شناسایی تورهای غیرمجاز و معرفی آن‌ها به مراجع قضایی را از مطالبات جدی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: نظارت بر فعالیت‌ها باید هم پیش از صدور مجوز و هم پس از آن استمرار داشته باشد و مدیران دستگاه‌های متولی، الزامات قانونی و نظارتی واحدهای صنفی و گردشگری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

علیزاده با تأکید بر اینکه هر واحد صنفی و گردشگری صرفاً مجاز به انجام فعالیت‌های منطبق با پروانه و مجوز صادرشده است، گفت: هرگونه فعالیت خارج از موضوع مجوز، تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. همچنین اقدامات فراقانونی و فعالیت‌های خارج از ضوابط پذیرفته نیست و ملاک نظارت و برخورد، قوانین و مقررات مرتبط با هر رسته و فعالیت صنفی و گردشگری است.

او رفع زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری فساد، رعایت الزامات محیطی و شئونات اسلامی، جلوگیری از پخش موسیقی‌های مهیج و تحریک‌کننده و نظارت بر برگزاری برنامه‌ها و جشن‌ها را از دیگر موضوعات مورد تأکید دانست و افزود: یکی از رویکردهای مهم دادستانی، تقویت خودنظارتی اصناف و تشکل‌ها برای شناسایی و برخورد با واحدهای غیرمجاز است.

دادستان طرقبه و شاندیز همچنین تشکیل کمیته مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای متولی را ضروری دانست و بر تسهیل فرآیند صدور مجوزها، ساماندهی مراکز اقامتی و پذیرایی، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ساماندهی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تعیین تکلیف فعالیت مراکز فاقد مجوز تأکید کرد.

سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات دادستان شهرستان طرقبه و شاندیز در ایجاد انسجام و هماهنگی‌های محلی، حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری و صیانت از هویت تاریخی و میراثی منطقه، اظهار کرد: همراهی و حمایت دستگاه قضایی در مسیر توسعه گردشگری پایدار و ساماندهی فعالیت‌های این حوزه نقش مؤثری دارد.

او با تأکید بر آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای همکاری با دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول افزود: این اداره‌کل آمادگی دارد اقدامات مشترک و هماهنگی‌های لازم را برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز، تخلفات و اقدامات مغایر با قوانین و شئونات اسلامی دنبال کند.

محمود مادرشاهیان، رئیس کانون تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی نیز با قدردانی از اقدامات سازنده دادستانی طرقبه و شاندیز، برخی ناهنجاری‌ها در برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های مغایر با شئونات اسلامی را از مسائل قابل توجه در حوزه گردشگری شهرستان برشمرد.

او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری اظهار کرد: تشکل‌های تخصصی این حوزه می‌توانند در ساماندهی فعالیت‌های گردشگری منطقه، ارتقای نظارت‌ها، شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز و کمک به اصلاح فرآیندهای موجود نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

محمدسعید ولی‌زاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: تشکیل کارگروهی مشترک با هدف تجمیع نظارت‌های دستگاه‌های مختلف، ایجاد وحدت رویه در فرآیند نظارت و برخورد با تورهای غیرمجاز، مراکز فاقد مجوز و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، می‌تواند به ساماندهی بهتر حوزه گردشگری شهرستان کمک کند.

در پایان این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های قضایی، اجرایی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری برای ارتقای نظارت‌ها، تسهیل فعالیت‌های قانونی، حمایت از سرمایه‌گذاران مجاز و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در شهرستان طرقبه و شاندیز تأکید شد.

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