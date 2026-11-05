به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی امیرحسینی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، در نشست تخصصی تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد که در محل هتل پارسیان شهر یاسوج برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بانک‌های عامل، پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال، امکان معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و همچنین راهنمایان به شبکه بانکی از محل تبصره‌های ۲ و ۱۸ قانون بودجه فراهم شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر اینکه راهنمایان و دفاتر مسافرتی خط مقدم صنعت گردشگری به شمار می‌روند، افزود: در سنوات گذشته بخش عمده تسهیلات به حوزه صنایع‌دستی اختصاص می‌یافت، اما با تأکید سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهکیلویه و بویراحمد، در سال جاری اولویت اول تخصیص منابع حمایتی با دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری خواهد بود.

او در تشریح نحوه ثبت‌نام و فرایند اعطای این تسهیلات بیان کرد: درگاه رسمی ثبت‌نام برای متقاضیان، سامانه کشوری «کاتب» است که فعالیت آن آغاز شده و فعالان حوزه گردشگری پس از ثبت تقاضا و بررسی و تأیید پرونده در اداره‌کل، برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: سقف این تسهیلات در حال حاضر تا ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و در نشست‌های پایتخت، رایزنی‌ها برای افزایش سقف آن تا ۵۰۰ میلیون تومان پیگیری شده، هرچند الزام به ارائه لیست بیمه‌شدگان از شروط این سرفصل اعتباری است.

امیرحسینی در ادامه گفت وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به خطوط اعتباری ارقام بالاتر خاطرنشان کرد: خوشبختانه از محل مصوبات سفر ریاست‌جمهوری و همکاری با بانک گردشگری، منابع اعتباری ویژه‌ای در اختیار استان قرار دارد.

او اعلام کرد: در پی نشست اخیر استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مدیرکل میراث‌فرهنگی با رئیس بانک گردشگری کشور، مقرر شد سرفصل اعتباری مشخصی برای تجهیز دفاتر، تأسیس مجموعه‌ها و نوسازی ناوگان اختصاص یابد که دست استان را برای پرداخت تسهیلات کلان بازتر می‌گذارد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه برای رونق تأسیسات اقامتی و پذیرایی اشاره کرد و ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه، بند مشخصی برای توسعه تأسیسات گردشگری گنجانده شده که بر اساس آن، تجهیزاتی نظیر سردخانه‌ها، چیلرها، سیستم‌های برودتی و ملزومات هتل‌ها بدون نیاز به پرداخت تعرفه‌های گمرکی و در اولویت مستقیم وزارتخانه وارد و ترخیص می‌شوند.

امیرحسینی همچنین درباره واردات خودروهای خدماتی توضیح داد: با وجود موانع ناشی از محدودیت‌های ارزی در کشور، خودروهای موردنیاز تأسیسات گردشگری از جمله ون‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای دو دیفرانسیل در جدول مصوبات دیده شده‌اند.

او تصریح کرد: منظور از این سهمیه‌ها به‌هیچ‌عنوان خودروی شخصی نبوده، بلکه این خودروها صرفاً با «پلاک اختصاصی گردشگری» و برای توسعه خدمات ناوگان تورگردانی استان وارد چرخه فعالیت می‌شوند.

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