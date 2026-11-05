به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان هرمزگان که با حضور استاندار، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه گردشگری استان، گفت: هرمزگان را که جنگ‌های اخیر حافظ ایران بوده و شهدای زیادی از جمله کودکان میناب را تقدیم کشور کرده در اولویت حمایت قرار خواهیم داد، هم در تأمین منابع، هم در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و هم در رونق اشتغال و بازار.

او با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون مشارکت مؤثر بخش‌خصوصی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست، افزود: بخش مهمی از مسائل فعالان اقتصادی به فرایندهای اداری، تعدد مجوزها و محدودیت‌های نظام بانکی بازمی‌گردد. بر همین اساس، تاکید ما این است که پرونده‌های سرمایه‌گذاری ابتدا در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بررسی و تکمیل شود و سپس در چارچوب سازوکارهای استانی و با مشارکت دستگاه‌های مسئول، موانع اجرایی آن‌ها برطرف شود.

صالحی‌امیری با پذیرش دشواری دسترسی سرمایه‌گذاران به تسهیلات بانکی، از پیگیری راهکارهای تأمین مالی با همکاری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی خبر داد و اظهار کرد: برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، باید میان ظرفیت‌های مالی کشور و نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران پیوند مؤثرتری برقرار شود. دولت نیز در این مسیر مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های عوارضی، تسهیل واردات تجهیزات و ملزومات موردنیاز هتل‌ها و رفع موانع تغییر کاربری برخی اراضی را پیش‌بینی کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری یک سیاست منسجم برای توسعه گردشگری دریامحور، تصریح کرد: با دستور رئیس‌جمهوری، موضوع توسعه گردشگری دریامحور در دستور کار قرار گرفته و سازوکارهای اجرایی آن در هفت استان ساحلی در حال پیگیری است. معتقدیم هرمزگان با برخورداری از موقعیت راهبردی، جزایر، سواحل و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد دریایی، می‌تواند مرکز ثقل این رویکرد در جنوب کشور باشد.

او همچنین با تاکید بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های متناسب با این ظرفیت‌ها، از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست سرمایه‌گذاری گردشگری در هرمزگان خبر داد و گفت: باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران استان و سایر نقاط کشور را برای ایجاد زیرساخت‌های اقامتی، تفریحی و خدماتی فراهم کنیم تا هرمزگان آمادگی لازم برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی را به دست آورد.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه بازارهای بین‌المللی گردشگری را یکی از محورهای اصلی برنامه وزارتخانه دانست و با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با کشورهای همسایه، چین و روسیه، اظهار کرد: در شرایط جدید، باید بازارهای هدف گردشگری ایران را متنوع کنیم. در این چارچوب، تقویت مسیرهای زمینی و هوایی، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه می‌تواند به بازگشت جریان گردشگری و افزایش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی کمک کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت هرمزگان نیز افزود: دسترسی دریایی و جغرافیایی این استان به کشورهای همسایه، در کنار ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، امکان توسعه گردشگری سلامت را فراهم می‌کند و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، توسعه بازار صنایع‌دستی را نیازمند عبور از الگوی تسهیلات‌محور و حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های پایدار عرضه و فروش دانست و گفت: سیاست ما در سراسر کشور از جمله هرمزگان ایجاد یک بازارچه صنایع‌دستی در مرکز هر استان و فراهم‌کردن امکان شکل‌گیری بازارچه‌هایی در شهرستان‌هاست تا هنرمندان بتوانند بدون وابستگی به واسطه‌ها، محصولات خود را مستقیما عرضه کنند.

او با تشریح پیشنهاد ایجاد مجموعه‌های عرضه و فروش صنایع‌دستی با مشارکت وزارتخانه و شهرداری‌ها، افزود: در الگوی پیشنهادی، تأمین بخشی از هزینه‌های ایجاد زیرساخت بر عهده وزارتخانه خواهد بود و مدیریت مجموعه با مشارکت شهرداری و تشکل‌های صنفی انجام می‌شود. همچنین پیش‌بینی فضای بازاریابی و فروش برخط، امکان معرفی و عرضه محصولات هنرمندان در بازارهای سراسر کشور را فراهم خواهد کرد.

صالحی‌امیری تامین مواد اولیه، توسعه بازار داخلی و به‌ویژه بازاریابی بین‌المللی را سه نیاز اساسی فعالان صنایع‌دستی برشمرد و تاکید کرد: هدف آن است که زنجیره تولید تا عرضه به‌گونه‌ای سامان یابد که سهم اصلی منافع اقتصادی به تولیدکنندگان و هنرمندان برسد و واسطه‌گری غیرضروری کاهش پیدا کند.

او همچنین با اشاره به عملکرد دو سال گذشته وزارتخانه در حوزه اجرای پروژه‌های گردشگری، از افتتاح ۲۴۶ پروژه در هفته گردشگری و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از بیش از ۱۰۰ پروژه دیگر در دهه فجر خبر داد و بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقامتی، به‌ویژه هتل‌ها و مراکز اقامتی، تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای میناب، ایستادگی مردم هرمزگان را بخشی ماندگار از حافظه تاریخی ایران دانست و گفت: میناب فراتر از جغرافیای یک شهر، در حافظه تاریخی ایران ماندگار خواهد ماند. تا ایران، ایران است، یاد شهدای میناب زنده خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هرمزگان می‌تواند در کنار جاذبه‌های طبیعی و دریایی، به شکل‌گیری تصویری متمایز از این استان در بازار جهانی گردشگری منجر شود، خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار و بازگشت ثبات و امنیت، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تازه ایران به گردشگران خارجی فراهم می‌کند و هرمزگان می‌تواند در این مسیر نقشی محوری ایفا کند.

در این نشست، فعالان و نمایندگان تشکل‌های گردشگری استان نیز با تشریح مسائل و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای گردشگری، بر ضرورت تسهیل فرایندهای اداری، رفع موانع تأمین مالی، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و جزیره‌ای تاکید کردند و خواستار حمایت مؤثرتر دولت از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی برای رونق گردشگری هرمزگان شدند.

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