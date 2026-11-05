حضور اصفهان در نمایشگاه فیتور، فرصتی راهبردی برای توسعه گردشگری ورودی است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه و در حاشیه نشست با اعضای انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و مدیران دفاتر فعال در حوزه گردشگری ورودی که با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای حضور مؤثر و هدفمند در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور (FITUR) اسپانیا برگزار شده بود با تأکید بر ضرورت تقویت حضور اصفهان در بازارهای بین‌المللی گردشگری، گفت: حضور در نمایشگاه‌های معتبر جهانی همچون فیتور، نباید صرفاً به معرفی جاذبه‌های گردشگری محدود شود؛ بلکه باید با رویکردی تجاری، برنامه‌ریزی‌شده و نتیجه‌محور، زمینه توسعه ارتباطات حرفه‌ای، جذب گردشگران خارجی و افزایش سهم اصفهان از بازار گردشگری ورودی را فراهم کند.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به نقش محوری دفاتر خدمات مسافرتی فعال در حوزه تورهای ورودی ادامه داد: بخش خصوصی، به‌ویژه دفاتر دارای تجربه و ارتباطات بین‌المللی، مهم‌ترین بازوی اجرایی استان در ورود به بازارهای هدف گردشگری است و تلاش داریم با مشارکت این مجموعه‌ها، حضور اصفهان در فیتور را به فرصتی برای معرفی بسته‌های سفر، مذاکره با توراپراتورهای خارجی و ایجاد همکاری‌های تجاری پایدار تبدیل کنیم.

آبیان با تأکید بر ضرورت عبور از تبلیغات عمومی به بازاریابی تخصصی مقصد، افزود: یکی از اولویت‌های ما، معرفی اصفهان به‌عنوان مقصدی متنوع و تجربه‌محور است؛ مقصدی که علاوه بر میراث تاریخی و فرهنگی، در حوزه‌های گردشگری سلامت، خوراک، طبیعت، کویر، رویدادها و گردشگری خلاق نیز ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای جذب گردشگران بین‌المللی دارد.

او همچنین بر اهمیت شناسایی بازارهای هدف، تدوین بسته‌های رقابت‌پذیر گردشگری، تولید محتوای تبلیغاتی متناسب با مخاطبان خارجی و برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی تجاری (B۲B) در حاشیه نمایشگاه تأکید و تصریح کرد: موفقیت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را باید با شاخص‌هایی همچون تعداد مذاکرات مؤثر، ارتباطات تجاری ایجادشده، توافق‌های همکاری و در نهایت افزایش ورود گردشگران خارجی ارزیابی کرد.

آبیان تأکید کرد: راهبرد معاونت گردشگری استان، حرکت به سمت دیپلماسی فعال گردشگری و حضور هوشمندانه در بازارهای جهانی با محوریت توانمندی‌های بخش خصوصی است تا نام اصفهان بیش از گذشته در شبکه فروش و توزیع خدمات گردشگری بین‌المللی مطرح شود.

گفتنی است در این نشست، ضمن تبادل‌نظر درباره شیوه مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی، موضوعاتی از جمله نحوه معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، هماهنگی برای مذاکرات تجاری با فعالان بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای برای بازاریابی مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور در مادرید اسپانیا، از رویدادهای معتبر صنعت گردشگری جهان و بستری برای تعامل میان مقاصد گردشگری، توراپراتورها و فعالان حرفه‌ای این صنعت به شمار می‌رود.

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