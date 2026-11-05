به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن رستم‌زاد روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه در حاشیه بازدید از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه، با قدردانی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مجموعه نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه برای برگزاری این رویداد، اظهار کرد: حضور هنرمندان و صنعتگران از ۳۱ استان کشور در این نمایشگاه، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی هنرهای اصیل و توانمندی‌های صنایع‌دستی ایران به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نخستین کارکرد چنین نمایشگاه‌هایی را معرفی هنرمندان و رشته‌های متنوع صنایع‌دستی استان کرمانشاه در سطح ملی و فراتر از مرزهای کشور دانست و افزود: این رویدادها زمینه مناسبی برای شناساندن ظرفیت‌های هنری استان و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و بازارهای جدید فراهم می‌کنند.

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و هم‌جواری با کشور عراق تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی صنایع‌دستی کرمانشاه، بهره‌گیری از ظرفیت بازار کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، برای توسعه صادرات و ارزآوری است؛ از این رو، نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند بستری برای رایزنی، شناسایی بازارهای هدف و ایجاد زمینه صادرات محصولات هنرمندان باشند.

رستم‌زاد ادامه داد: صادرات صنایع‌دستی علاوه بر ارزآوری، نقش مهمی در معرفی فرهنگ اصیل ایرانی و ظرفیت‌های فرهنگی استان کرمانشاه به کشورهای دیگر دارد و می‌تواند به تقویت پیوندهای فرهنگی و تعمیق روابط میان ملت‌های همسایه نیز کمک کند.

او همچنین حضور هنرمندان سایر استان‌ها را فرصتی برای تبادل تجربه، آشنایی با شیوه‌های مختلف تولید و غنی‌سازی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی دانست و گفت: چنین تعاملاتی می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در سطح ملی کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر حمایت مدیریت استان از هنرمندان و فعالان این حوزه تصریح کرد: در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی، هر اقدامی که برای حمایت از صنایع‌دستی و هنرمندان استان امکان‌پذیر باشد، با تمام توان پیگیری خواهیم کرد.

رستم‌زاد با تمجید از خلاقیت و تلاش هنرمندان صنایع‌دستی اظهار کرد: بسیاری از این هنرمندان با وجود محدودیت امکانات و سرمایه، آثاری ارزشمند و خلاقانه خلق می‌کنند که فعالیت آنان علاوه بر کمک به اقتصاد استان، نقش مؤثری در حفظ و معرفی فرهنگ و هویت تاریخی کرمانشاه دارد و شایسته حمایت جدی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری چنین رویدادهایی و حمایت دستگاه‌های اجرایی، زمینه رونق تولید، توسعه بازار فروش و حضور پررنگ‌تر صنایع‌دستی کرمانشاه در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

انتهای پیام/