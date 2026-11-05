منوچهر محمدی مدیرکل ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت وگو با خبرنگار میراث آریا که در حاشیه بازدید از آب گرفتگی آبشار یاسوج انجام شد، با تأکید بر لزوم هوشیاری مسافران و فعالان حوزه گردشگری اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارش‌های رگباری، نقطه‌ای، شدید و ترکیبی از امروز پنجشنبه تا اواخر وقت یکشنبه، حوزه‌های طبیعت‌گردی و گردشگری استان در معرض مخاطرات جدی قرار دارند.

او با اشاره به تغییر الگوی بارش‌های پیش‌رو نسبت به سامانه‌های منظم گذشته افزود: در جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران، تلاش شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خطرات احتمالی این پدیده تحلیل و تعدیل شود؛ اما با توجه به ماهیت سیل‌آسا و خسارت‌زای این بارش‌ها، کنترل ترددها و توقف فعالیت‌های گردشگری در مناطق پرخطر امری اجتناب‌ناپذیر است…

این مسئول با هشدار صریح به جامعه کوهنوردی و طبیعت‌گردان تصریح کرد: کوهنوردان و دوستداران طبیعت باید به طور جدی از هرگونه صعود، کوهنوردی، طبیعت‌گردی و تردد در ارتفاعات و مناطق کوهستانی در این بازه زمانی خودداری کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود…

او همچنین خطاب به مدیران تأسیسات گردشگری و اقامتی تأکید کرد: مکان‌های اقامتی و مراکز گردشگری استان به ویژه آن دسته از اماکنی که از ایمنی مطلوبی برخوردار نیستند، باید در این شرایط از پذیرش مسافر و اسکان گردشگران در مناطق بحرانی و حریم رودخانه‌ها جداً پرهیز کنند تا شاهد هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی برای مسافران نباشیم…

مدیرکل ستاد بحران استان در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر نهادهای متولی موظفند اطلاع‌رسانی حداکثری را به تورهای گردشگری، مسافران و مراکز اقامتی انجام دهند تا با رعایت دقیق هشدارهای ایمنی، سفر ایمنی برای هموطنان رقم بخورد و خطرات احتمالی به حداقل برسد…

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