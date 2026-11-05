به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن پیام تسلیت سیدرضا صالحی‌امیری آمده است:

«درگذشت جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، موجب تاثر و تاسف عمیق شد.

آن مرحوم از مدیران و چهره‌های اثرگذار عرصه تعلیم و تربیت کشور بود که بخش مهمی از عمر خویش را در مسیر اعتلای نظام آموزشی و پرورش سرمایه انسانی ایران سپری کرد. بی‌تردید، خدمات و تلاش‌های او در حافظه نهادی و فرهنگی کشور ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم او و جامعه فرهنگیان کشور، این ضایعه را تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

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