به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدامین رون، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پارسیان، شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری، ترویج فرهنگ صنایع‌دستی و آشنایی نسل نوجوان با هنرهای بومی و سنتی، در قالب برنامه‌های هفته پارسیان برپا شد.

او افزود: در این نمایشگاه، دانش‌آموزان با برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی، بخشی از توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و آموخته‌های هنری خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند و فرصتی برای معرفی هنر و استعدادهای نسل جوان فراهم شد.

رون با اشاره به اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با میراث فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه بیان کرد: مدارس و مراکز آموزشی نقش مهمی در انتقال فرهنگ و هنرهای بومی به نسل‌های آینده دارند و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند زمینه آشنایی عملی دانش‌آموزان با ارزش‌های فرهنگی، هنری و هویت بومی شهرستان را فراهم کند.

در حاشیه این نمایشگاه، فرماندار شهرستان پارسیان نیز با حضور در محل برگزاری، از غرفه‌های صنایع‌دستی و آثار ارائه‌شده توسط دانش‌آموزان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و خلاقیت‌های آنان قرار گرفت.

این نمایشگاه در راستای گرامیداشت روز دانش‌آموز و هفته پارسیان و با هدف حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد.

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