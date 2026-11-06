انوش معظمی، بازیگر تلویزیون و مجموعه تلویزیونی «مختارنامه»، در حاشیه حضور در آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که به همت ستاد ملی شهدای جنایت میناب در این شهر برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ابعاد انسانی و ملی این واقعه اظهار کرد: این کودکان فرزندان همه ایران هستند و خدا را گواه می‌گیرم از همان لحظه‌ای که خبر این جنایت را شنیدیم، خود را شریک اندوه و رنج خانواده‌های داغدار می‌دانیم.

او با توصیف تأثر عمیق خود از حضور در محل شهادت دانش‌آموزان و زیارت مزار این کودکان افزود: آنچه در مدرسه شجره طیبه میناب رخ داده، به معنای واقعی کلمه «کربلای شجره طیبه میناب» است، واقعه‌ای که مواجهه با آن، انسان را از خود بی‌خود می‌کند و عمق مظلومیت این کودکان را به شکلی تکان‌دهنده آشکار می‌سازد.

معظمی با اشاره به تجربه حضور بر مزار شهدای دانش‌آموز میناب ادامه داد: زمانی که بر سر مزار این شهدای عزیز و مظلوم حاضر شدم، چند موضوع به ذهنم رسید. در درجه نخست، گمان نمی‌کنم در نقطه‌ای از جهان بتوان چنین تصویری از مظلومیت را مشاهده کرد، جایی که تصاویر کودکان بی‌گناه در کنار مزارهای آنان قرار گرفته باشد. من نمونه‌ای با این ویژگی در هیچ جای دیگری از دنیا سراغ ندارم و این وضعیت، از جنبه انسانی و تصویری، پدیده‌ای کم‌نظیر و تأمل‌برانگیز است.

این بازیگر با تاکید بر ضرورت بازنمایی ابعاد انسانی فاجعه میناب خاطرنشان کرد: روایت این واقعه نباید در محدوده جغرافیایی میناب باقی بماند، چراکه این کودکان به همه ایران تعلق دارند و اندوه از دست دادن آنها، اندوه یک ملت است.

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