به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز جمعه ۱۵ آبان ماه اظهار کرد: در راستای سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی، تقویت هم‌افزایی و حمایت از حقوق هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان، روند قانونی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی ایلام با همکاری فعالان این حوزه در حال پیگیری است که در همین راستا موافقت اولیه تشکیل این تشکل صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: در این مسیر، نشست‌های تخصصی با حضور اعضای هیئت مؤسس و مدیران و کارشناسان اداره‌کل برگزار و درباره اهداف، ساختار و چارچوب فعالیت این تشکل بحث و تبادل نظر شده است.

شریفی ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و برگزاری رأی‌گیری، آقای عبدالله خورانی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار و هماهنگ‌کننده هیئت مؤسس انتخاب شد و احکام اعضای هیئت مؤسس نیز صادر و ابلاغ شده است.

او با اشاره به تدوین پیش‌نویس اساسنامه تشکل بیان کرد: بررسی‌های کارشناسی و اصلاحات لازم در اساسنامه انجام شده و برنامه‌ریزی برای فراخوان عمومی، عضوگیری از میان هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی استان و برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تأکید کرد: تشکیل این تشکل می‌تواند زمینه‌ساز انسجام بیشتر جامعه صنایع‌دستی، تقویت تعامل میان فعالان این عرصه، پیگیری مطالبات صنفی و صیانت از حقوق هنرمندان و صنعتگران باشد.

شریفی در پایان از تمامی هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان دعوت کرد با مشارکت و همراهی در مراحل پیش‌رو، در شکل‌گیری این تشکل و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی ایلام نقش‌آفرینی کنند.

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