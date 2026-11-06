به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان فهرج، از روند احداث و تکمیل درگاه ورودی و پایگاه بیابان لوت بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی، اقدامات انجام‌شده و نیازهای اعتباری این پروژه قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید گفت: احداث این مجموعه با توجه به جایگاه بیابان لوت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های طبیعی ایران و نخستین اثر طبیعی ثبت‌شده کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو، از اهمیت ویژه‌ای در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سامان‌دهی خدمات و ارتقا کیفیت تجربه گردشگران برخوردار است.

او تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث این مجموعه هزینه شده و در ادامه روند اجرایی پروژه نیز با انعقاد قراردادی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال، پیمانکار جدید برای ادامه عملیات و تکمیل درگاه ورودی تعیین شده است و تکمیل این پروژه علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای استقبال و هدایت گردشگران، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت مدیریت بازدیدها، معرفی بهتر ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری بیابان لوت و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان فهرج باشد.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: با توجه به گستره و اهمیت ژئومورفولوژیک بیابان لوت و ظرفیت‌های کم‌نظیر آن در حوزه گردشگری طبیعت‌محور و ژئوتوریسم، راه‌اندازی این پایگاه می‌تواند نقش موثری در شکل‌گیری خدمات گردشگری سامان‌یافته، رونق فعالیت‌های اقتصادی جوامع محلی و ارتقا جایگاه فهرج در شبکه گردشگری استان کرمان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تامین اعتبارات موردنیاز و استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان، از الزامات تسریع در تکمیل این طرح و فراهم‌سازی زمینه آغاز فعالیت رسمی پایگاه بیابان لوت در شهرستان فهرج به شمار می‌رود.

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