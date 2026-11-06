رشد صددرصدی آثار ثبت ملی شهرستان فهرج

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست شورای اداری شهرستان فهرج به ریاست علی‌اصغر ذاکری هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، با قدردانی از رویکرد مثبت محمدعلی طالبی استاندار کرمان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در توجه به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اظهار کرد: توجه به این حوزه‌ها، زمینه‌ساز صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف استان کرمان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند آنها در مسیر توسعه پایدار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به وضعیت ثبت آثار تاریخی شهرستان فهرج افزود: تاکنون ۷ اثر از این شهرستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در جریان برگزاری شورای ملی ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی در کرمان نیز ۱۱ پرونده از آثار تاریخی و فرهنگی فهرج در این شورا مطرح شده است که بیش از ۱۰ درصد از مجموع پرونده‌های ارائه‌ شده در این نشست را شامل می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: به زودی با ابلاغ احکام ثبتی این آثار، شاهد رشد شمار آثار ثبت ملی شهرستان فهرج به بیش از ۲ برابر خواهیم بود که این موضوع بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی این شهرستان و ضرورت توجه جدی‌تر به شناسایی و معرفی آنهاست.

محسن‌نژاد با تاکید بر اینکه ثبت ملی آثار، نقطه آغاز مسیر حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی است، تصریح کرد: ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، ضمن تثبیت جایگاه حقوقی و هویتی آن، زمینه را برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، مرمت، احیا و معرفی شایسته فراهم می‌کند، همچنین این اقدام می‌تواند بستری برای بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در جوامع محلی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به روند ساخت درگاه ورودی و پایگاه جهانی بیابان لوت در شهرستان فهرج اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث این مجموعه هزینه شده است و در مرحله جدید نیز با انعقاد قراردادی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال، پیمانکار ادامه عملیات اجرایی و تکمیل درگاه ورودی مشخص شده است.

او ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان و تامین اعتبارات موردنیاز، روند تکمیل این پروژه شتاب گیرد و در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری و آغاز فعالیت رسمی پایگاه بیابان جهانی لوت در شهرستان فهرج باشیم.

محسن‌نژاد در پایان با اشاره به جایگاه بیابان لوت در میراث طبیعی جهانی، راه‌اندازی این پایگاه را گامی مهم در سامان‌دهی خدمات گردشگری، معرفی ظرفیت‌های بیابان لوت و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در شرق استان کرمان دانست.

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