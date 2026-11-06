۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰

علی داودی، شاعر، گرافیست و نقاش در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

در یک قاب از میناب، تمام تاریخ مظلومیت و ظلم را می‌توان دید

در یک قاب از میناب، تمام تاریخ مظلومیت و ظلم را می‌توان دید

علی داودی، شاعر، گرافیست و نقاش، با اشاره به ظرفیت تصویر در بازنمایی ابعاد تاریخی و انسانی جنایت میناب گفت: گاهی در یک قاب و یک صحنه، انسان تمام تاریخ را به تماشا می‌نشیند، تاریخی که روایتگر مظلومیت و ظلم است.

علی داودی، شاعر، گرافیست و نقاش، در حاشیه آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که به همت ستاد ملی شهدای جنایت میناب در این شهر برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به قدرت روایتگری تصویر و تأثیر آن در بازنمایی وقایع تاریخی و انسانی اظهار کرد: یک قاب در یک صحنه، تمام تاریخ را پیش چشم انسان قرار می‌دهد، تاریخ مظلومیت، تاریخ ظلم و...

این هنرمند با اشاره به ابعاد تصویری و روایی واقعه میناب، بر ظرفیت یک تصویر برای فراتر رفتن از لحظه و بازتاب دادن لایه‌های عمیق‌تر تاریخ تاکید کرد.

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کد خبر 1405081501078
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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