علی داودی، شاعر، گرافیست و نقاش، در حاشیه آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که به همت ستاد ملی شهدای جنایت میناب در این شهر برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به قدرت روایتگری تصویر و تأثیر آن در بازنمایی وقایع تاریخی و انسانی اظهار کرد: یک قاب در یک صحنه، تمام تاریخ را پیش چشم انسان قرار می‌دهد، تاریخ مظلومیت، تاریخ ظلم و...

این هنرمند با اشاره به ابعاد تصویری و روایی واقعه میناب، بر ظرفیت یک تصویر برای فراتر رفتن از لحظه و بازتاب دادن لایه‌های عمیق‌تر تاریخ تاکید کرد.

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