جنایت میناب باید به حافظه ماندگار جمعی ایران و جهان تبدیل شود

سونیا پوریامین در حاشیه آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که به همت ستاد ملی شهدای جنایت میناب در این شهر برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، وظیفه فعالان رسانه‌ای در برابر این حادثه را بسیار سنگین و راهبردی دانست و افزود: باید با انتشار روایت‌های دقیق و گزارش‌های مستند از ابعاد این جنایت، آنچه بر دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه گذشته است، به گوش مردم جهان رساند.

وی با اشاره به ظرفیت راهبردی رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و مدیریت حافظه جمعی اظهار کرد: رسانه‌ها باید با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تصویری، خبری و مستندسازی، ابعاد این جنایت را به تصویر بکشند تا افکار عمومی جهان از آنچه بر مردم بی‌گناه میناب گذشته است، آگاهی عمیق و مستند پیدا کند.

این تهیه‌کننده ارشد و مجری تلویزیون، ثبت این واقعه در حافظه تاریخی ملت ایران را ضرورتی ملی و تمدنی خواند و بیان کرد: امروز، باید بیش از گذشته بیندیشیم که چه اقدامات راهبردی، فرهنگی و رسانه‌ای می‌توان انجام داد تا این حادثه تاریخی فراموش نشود و نسل‌های آینده نیز از ابعاد انسانی، اخلاقی و تاریخی آن آگاهی داشته باشند.

پوریامین ادامه داد: این حادثه نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود، بلکه باید با ثبت روایت‌ها، مستندسازی نظام‌مند و بازتاب گسترده رسانه‌ای، به بخشی ماندگار از حافظه جمعی مردم ایران و جهان تبدیل شود.

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