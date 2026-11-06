بابک خواجه‌پاشا، کارگردان سینما، در حاشیه آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که به همت ستاد ملی شهدای جنایت میناب در این شهر برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به جایگاه سوگواری حماسی در فرهنگ و حافظه تاریخی ایرانیان اظهار کرد: حقیقت این است که در فرهنگ و تاریخ ایران، در بسیاری از آیین‌های سوگواری ما، امید و احساسی قهرمانانه در متن اندوه شکل می‌گیرد.

او با اشاره به نمونه‌های برجسته سوگ حماسی در ادبیات و اسطوره‌های ایرانی افزود: این ویژگی را در روایت سیاوش و سوگ سهراب نیز می‌توان مشاهده کرد؛چ، جایی که اندوه، با مفاهیمی همچون حماسه، قهرمانی و معنای تاریخی پیوند می‌خورد. امروز نیز کودکان شهید مدرسه میناب برای ما واجد همین جایگاه و شاخصه هستند.

خواجه‌پاشا با تاکید بر اینکه سوگواری برای شهدای میناب با احساس سربلندی و حضور در کنار قهرمانان این سرزمین همراه است، تصریح کرد: ما به‌شدت سوگواریم، اما در عین حال احساس می‌کنیم در کنار قهرمانانی ایستاده‌ایم که به باور من، شهادت و خون پاکشان در تحولات اخیر به پیروزی کشور ما منجر شده است. خون این عزیزان چنان به ریشه‌های کشور جان تازه بخشیده که بی‌تردید برکات آن را تا سالیان سال در ایران شاهد خواهیم بود.

این کارگردان سینما با اشاره به حضور مکرر خود در جمع خانواده‌های شهدا و بازدید از محل این واقعه، درباره ضرورت تولید اثری هنری در شان شهدای دانش‌آموز میناب گفت: این چندمین بار است که به حضور این عزیزان می‌رسم. قطعا نمی‌توان اثری ساخت یا کاری انجام داد که در شان و جایگاه این شهدا باشد، اما تصمیم دارم پروژه‌ای درباره این عزیزان را به سرانجام برسانم و تا زمانی که این پروژه به پایان نرسد، کار دیگری انجام ندهم.

او در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هنر و سینما برای ثبت و ماندگاری روایت شهدای دانش‌آموز میناب تاکید کرد.

انتهای پیام/