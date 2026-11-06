علیرضا استادی، بازیگر سینما و تلویزیون، در حاشیه آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» که به همت ستاد ملی شهدای جنایت میناب در این شهر برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ظرفیت‌های هنرهای نمایشی و سینما برای بازتاب واقعیت‌های اجتماعی و انسانی اظهار کرد: تمام درام‌هایی که در عرصه نمایش، سینما و تلویزیون شکل می‌گیرند، ریشه در واقعیت‌های زندگی انسان‌ها، رخدادهای اجتماعی و تجربه‌های زیسته جامعه دارند و هیچ اثر نمایشی ماندگاری را نمی‌توان جدا از بستر واقعی زندگی انسان‌ها تصور کرد.

او با اشاره به ابعاد انسانی و دراماتیک واقعه مدرسه شجره طیبه میناب افزود: این حادثه واجد یک شکاف عمیق دراماتیک و ابعاد تکان‌دهنده انسانی است، کودکانی بی‌گناه که در جریان زندگی روزمره خود، در فضایی آکنده از شادی و نشاط و بی‌خبر از آنچه در انتظارشان بود، هدف حمله قرار گرفتند.

استادی با تاکید بر ضرورت تبدیل این واقعه به یکی از موضوعات ماندگار تولیدات هنری کشور تصریح کرد: باید سالیان سال آثار متعددی درباره این جنایت در حوزه نمایش، سینما و تلویزیون تولید شود. امیدواریم آثاری که در این زمینه ساخته می‌شوند، بتوانند به زندگی واقعی این عزیزان، تجربه‌ها و رنج‌های آنان نزدیک شوند و فقط به بازنمایی لحظه وقوع حادثه محدود نمانند.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به ابعاد گسترده رنج خانواده‌های شهدای دانش‌آموز خاطرنشان کرد: درد و رنج خانواده‌هایی که پس از این واقعه داغدار شده‌اند، با هیچ تجربه و موضوع دیگری قابل مقایسه نیست. این بخش از واقعیت، به‌ویژه زندگی و رنج خانواده‌ها پس از فقدان فرزندانشان، خود واجد ابعاد عمیقی است که باید در آثار هنری مورد توجه قرار گیرد.

او با تاکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان در مواجهه با چنین رخدادهایی ادامه داد: باید این واقعیت را ببینیم و انزجار خود را از بی‌عدالتی رخ‌داده، از مسیرهای مختلف هنری بیان کنیم، چه در قالب نمایش و سینما و تلویزیون و چه در عرصه هنرهای تجسمی و موسیقی. هنرمندان در رشته‌های گوناگون می‌توانند در ثبت و انتقال این روایت نقش‌آفرینی کنند.

استادی در پایان بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه فعالیت هنرمندان برای خلق آثار مرتبط با شهدای میناب تاکید کرد و گفت: باید این فضا را در اختیار هنرمندان قرار داد تا بتوانند با نگاه تخصصی، خلاقانه و متعهدانه به این موضوع بپردازند و آثاری متناسب با ابعاد انسانی و تاریخی این واقعه خلق کنند.

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