به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام سعید جاویدی در دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، که با حضور فرماندار شهرستان سپیدان درتاریخ ۱۴آبان ماه برگزار شد، گفت: در راستای تحول در الگوی گردشگری استان فارس و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر جغرافیایی و مذهبی منطقه، جشنواره بین‌المللی ورزش‌های زمستانی سومین حرم اهل بیت (ع) به میزبانی شهرستان سپیدان، در ماه رجب و به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره بین‌المللی ورزش‌های زمستانی سومین حرم اهل بیت (ع)، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازی‌های زمستانی، تصریح کرد: این رویداد حاصل مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان و یک حرکت استراتژیک برای ارائه الگویی نوین در حوزه گردشگری است.

حجت‌الاسلام جاویدی با اشاره به ساختار اجرایی دقیق جشنواره افزود: این رویداد دارای ۸ کمیته اجرایی تخصصی است که مدیریت آن‌ها بر عهده مدیران کل دستگاه‌های مرتبط قرار دارد تا تضمین شود که تمامی ابعاد اجرایی، از امنیت تا خدمات رفاهی، در بالاترین سطح ممکن مدیریت می‌شود.

او اظهار کرد: یکی از کلیدی‌ترین اهداف این جشنواره، اصلاح یک باور غلط و شایعه رایج در جامعه است که ورزش‌های زمستانی را تنها متعلق به قشر مرفه و خاص می‌داند.

دبیر جشنواره با تأکید برعدالت در دسترسی به ورزش اعلام کرد: این جشنواره به شدت «خانواده‌محور» طراحی شده است و هدف این است که از کودکان و نوجوانان گرفته تا سالمندان و تیم‌های حرفه‌ای، همگی در فضایی امن و ایمن در کنار هم قرار گیرند.

حجت‌الاسلام جاویدی همچنین تاکید کرد: برنامه‌های جشنواره ترکیبی از هیجان ورزشی و آرامش فرهنگی است؛ از مسابقات تخصصی اسکی و صعود از قله گرفته تا برنامه‌های تفریحی مانند مجسمه‌سازی با برف و یخ، بازی‌های تعاملی میان اعضای خانواده (مادر و دختر، پدر و پسر) و همچنین رویداد هنری «شب شعر سفید» که با محوریت برف، معنویت و یادکرد حرم اهل بیت (ع) برگزار می‌شود، همگی در راستای هدف اصلی یعنی «نشاط اجتماعی سالم و حلال» طراحی شده‌اند.

او ادامه داد: در لایه‌های عمیق‌تر این رویداد، از یک ابداع بی‌سابقه در جذب گردشگر بین‌المللی رونمایی می شود. با حمایت‌های بی‌دریغ و هدایت‌های حضرت آیت‌الله دژکام، نماینده معزز ولی فقیه در استان فارس، این طرح توانسته است از یک ایده اولیه به یک پروژه بین‌المللی تبدیل شود.

امام جمعه سپیدان گفت: با همکاری خلاقانه اداره کل میراث فرهنگی استان فارس برنامه‌ریزی‌هایی برای حضور روحانیون و طلاب خارج از کشور در حال انجام است. طرحی تحت عنوان «قطار المصطفی» طراحی شده که هدف آن میزبانی از طلاب و روحانیون تحصیل‌کرده در خارج از کشور و خانواده‌های آنان است تا ضمن بهره‌مندی از ورزش‌های زمستانی، در فضای معنوی سپیدان نیز حضور یابند. این حرکت، سپیدان را از یک قطب ورزشی به یک قطب گردشگری مذهبی-فرهنگی در سطح جهان تبدیل خواهد کرد.

جاویدی تاکید کرد: شهرستان سپیدان با برخورداری از بزرگترین پیست اسکی در نزدیکی خط استوا در جهان، در کنار فرهنگ غنی، هنر اصیل و میهمان‌نوازی مردم دلاور و شهیدپرور خود، بستری بی‌نظیر برای این جشنواره فراهم آورده است. این رویداد نه تنها با هدف توسعه اقتصاد محلی و جذب گردشگر داخلی برگزار می‌شود، بلکه با رویکردی پایدار، تلاش می‌کند تا پیوند میان ورزش، ارزش‌های اخلاقی و انقلابی و احترام به طبیعت را برای نسل‌های آینده تثبیت کند. سپیدان، از تمامی مردمان جهان دعوت می‌کند تا در این سه روز، شاهد شکوه ورزش و معنویت در قلب کوه‌های این شهرستان باشند.

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