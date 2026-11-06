به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۱۴ آبان در این سفر ۱۲ ساعته‌ از ۱۵ پروژه ملایر بازدید و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شهرستان را بررسی کرد. او همچنین از نزدیک در جریان روند اجرای طرح‌ها، مسائل، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فعالان و مجریان پروژه‌ها قرار گرفت.

مینی‌ورد، جاذبه‌ای منحصربه‌فرد در سبد گردشگری ملایر

اکبری در جریان بازدید از مجموعه جهان کوچک (مینی‌ورد) ملایر، اظهار کرد: این مجموعه به‌عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری دست‌ساز شهرستان، با رویکرد معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و معماری ایران و جهان، از پروژه‌های شاخص گردشگری غرب کشور به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: این مجموعه فضایی جذاب برای گردش و آشنایی بازدیدکنندگان با میراث‌فرهنگی ملت‌های مختلف فراهم آورده است.

او بیان کرد: مینی‌ورد می‌تواند نقش موثری در جذب گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران و معرفی توانمندی‌های گردشگری ملایر ایفا کند و زمینه‌ساز توسعه گردشگری شهری و رونق اقتصادی شهرستان باشد.

مرواربافی ملایر هنر اصیل منطقه در مسیر توسعه و حمایت از هنرمندان

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در ادامه از کارگاه مرواربافی مجیدی بازدید کرد و ظرفیت‌های تولید، توسعه این هنر اصیل و زمینه‌های حمایت از هنرمندان این رشته صنایع‌دستی را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، توانمندی‌های هنرمندان بومی، ظرفیت‌های کارگاه در زمینه تولید محصولات مرواربافی و فرصت‌های پیش‌روی این هنر برای توسعه و رونق بیشتر بررسی شد.

اکبری با تاکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، اظهار کرد: شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های هنرمندان بومی، گامی مهم در برنامه‌ریزی برای حمایت از فعالان این حوزه و توسعه رشته‌های اصیل صنایع‌دستی است.

او افزود: مرواربافی به‌عنوان یکی از هنرهای شاخص ملایر، ظرفیت مناسبی برای معرفی بیشتر صنایع‌دستی شهرستان دارد و حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه رونق فعالیت کارگاه‌های تولیدی می‌تواند به تقویت جایگاه این هنر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان منجر شود.

بررسی ظرفیت‌های توسعه صنعت مبلمان منبت ملایر

در ادامه سفر، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و هیات همراه از پروژه مبلمان منبت غلام بیات در محدوده دریاچه کوثر این شهرستان بازدید کرد و در جریان روند اجرای پروژه و قابلیت‌های آن در زمینه تولید، عرضه و معرفی هنر منبت این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

اکبری با اشاره به اینکه این مجموعه از جمله طرح‌های مرتبط با توسعه و معرفی ظرفیت‌های صنعت مبلمان منبت ملایر به شمار می‌رود، گفت: ملایر به‌عنوان شهر جهانی مبلمان منبت، از ظرفیت‌های ارزشمند هنری و اقتصادی در این حوزه برخوردار است و توسعه مجموعه‌هایی از این دست می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های تولید و عرضه، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معرفی هرچه بیشتر این هنر اصیل نقش موثری ایفا کند.

تکمیل زیرساخت‌های اقامتی، زمینه‌ساز افزایش ماندگاری گردشگران در ملایر است

مقصد بعدی سفر سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و هیات همراه به ملایر پروژه هتل منبت بود که به همت شهرداری در حال احداث و تکمیل است.

اکبری با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان، گفت: هتل منبت از طرح‌های مهم در زمینه ارتقای ظرفیت‌های اقامتی ملایر است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به تقویت خدمات گردشگری و افزایش توان میزبانی این شهرستان کمک کند.

او افزود: افزایش ظرفیت اقامتی، امکان پذیرش شمار بیشتری از گردشگران و فراهم شدن شرایط برای افزایش مدت ماندگاری مسافران را فراهم می‌کند و از این طریق می‌تواند در رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری نیز اثرگذار باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تصریح کرد: با توجه به جایگاه ملایر در گردشگری استان، توسعه و تکمیل مراکز اقامتی از ضرورت‌های تقویت زیرساخت‌های گردشگری است و می‌تواند زمینه تبدیل ملایر به مقصدی ماندگارتر برای گردشگران را فراهم کند.

خانه هنر ملایر، بستری برای حمایت از هنرمندان و توسعه بازار صنایع‌دستی

اکبری در ادامه بازدیدهای میدانی در ملایر، از خانه هنر این شهرستان بازدید کرد و ظرفیت‌های آن را در زمینه حمایت از هنرمندان و توسعه بازار فروش تولیدات هنری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار داد.

او با اشاره به نقش خانه هنر ملایر در معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی، بیان کرد: ایجاد و تقویت چنین فضاهایی می‌تواند زمینه حمایت موثرتر از هنرمندان، رونق کسب‌وکارهای هنری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای بانوان را فراهم کند. همچنین خانه‌های هنر با فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات، به توسعه بازار فروش صنایع‌دستی و معرفی هنرهای بومی و سنتی شهرستان به گردشگران و علاقه‌مندان کمک می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تاکید کرد: حمایت از این مجموعه‌ها و فراهم کردن زمینه فعالیت و حضور موثر هنرمندان در بازار، از ظرفیت‌های مهم توسعه صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد هنر در شهرستان ملایر است.

هتل سیفیه؛ ظرفیت تازه ملایر برای توسعه خدمات اقامتی و گردشگری

اکبری در ادامه بازدیدهای میدانی در شهرستان ملایر، از پروژه در حال احداث هتل سیفیه که توسط شهرداری ملایر در محدوده مرکزی پارک تاریخی سیفیه در حال احداث است بازدید کرد و روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داد.

او عنوان کرد: قرارگیری این مجموعه در یکی از فضاهای شاخص و سرسبز شهری، موقعیت مناسبی برای ارائه خدمات اقامتی و گردشگری فراهم می‌کند.

اکبری با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در تکمیل زنجیره گردشگری، افزود: فراهم بودن امکانات مناسب برای اقامت گردشگران، زمینه افزایش مدت ماندگاری مسافران، رونق کسب‌وکارهای مرتبط و بهره‌مندی بیشتر شهرستان از منافع اقتصادی گردشگری را فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تصریح کرد: هتل سیفیه از طرح‌های مهم‌ در ارتقای زیرساخت‌های گردشگری ملایر به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند در کنار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان، به تقویت جایگاه ملایر به‌عنوان مقصد گردشگری کمک کند.

بررسی روند اخذ مجوز و اجرای طرح احداث هتل حیدری

اکبری و هیات همراه در ادامه بازدیدهای میدانی از شهرستان ملایر، از طرح احداث هتل حیدری در ابتدای منطقه ازناو بازدید کرد و روند پیگیری مراحل قانونی و اداری این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

او با اشاره به ظرفیت‌های این طرح برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی شهرستان، اظهار کرد: این پروژه پس از طی مراحل قانونی، تغییر کاربری و اخذ مجوزهای لازم می‌تواند در آینده به یکی از طرح‌های تاثیرگذار در توسعه خدمات اقامتی ملایر تبدیل شود.

اکبری ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی، از عوامل مهم در افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت جایگاه شهرستان در مسیر توسعه گردشگری است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری، گفت: همراهی و پیگیری دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و تسریع در طی مراحل قانونی پروژه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری فرصت‌های جدید اقتصادی، ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای مرتبط و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان را فراهم کند.

بررسی روند مرمت و احیای خانه‌های تاریخی ملایر

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در ادامه وضعیت مرمت و احیای بناهای تاریخی ملایر را بررسی کرد.

او در بازدید از خانه تاریخی منصوری اظهار کرد: این خانه توسط شهرداری ملایر خریداری شده و در حال حاضر با نظارت معاونت میراث‌فرهنگی و شورای فنی میراث‌فرهنگی استان و بر اساس طرح ارائه‌شده و مصوب، عملیات مرمت آن در حال انجام است. در این پروژه، مرمت‌های اساسی و اقدامات اضطراری در دستور کار قرار دارد و بر اساس بازدید انجام‌شده، روند اجرای پروژه و میزان پیشرفت آن مطلوب بوده است.

اکبری با اشاره به بازدید از خانه سیف‌الدوله در پارک سیفیه، گفت: عملیات مرمت این بنا توسط شهرداری انجام شده و اکنون در حال بهره‌برداری است. برای این مجموعه کاربری کافه عکاسی پیش‌بینی شده است. کیفیت مرمت انجام‌شده در این بنا مطلوب بود و می‌توان آن را یکی از پروژه‌های خوب مرمتی استان دانست. همچنین اقدامات انجام‌شده زیر نظر اداره‌کل و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، با طرح‌های مورد تایید این مجموعه مطابقت داشت.

او بیان کرد: در این مجموعه، چهار طاق باقی‌مانده بازسازی شده و ادامه طاق‌ها نیز با حفظ شکل و الگوی سنتی و متناسب با ساختار تاریخی بنا اجرا شده است. این اقدامات زمینه ایجاد مجموعه‌ای مناسب برای فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی ملایر را فراهم کرده است.

بررسی طرح‌های ساماندهی محوطه یخدان میرفتاح

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان به همراه معاونان در ادامه از یخدان تاریخی میرفتاح بازدید کرد و طرح‌های ساماندهی و توسعه محوطه این اثر تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

اکبری در این بازدید با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های محوطه یخدان میرفتاح، گفت: روند تکمیل پروژه کف‌سازی محوطه و همچنین امکان احداث غرفه‌هایی برای عرضه و فروش صنایع‌دستی با هدف حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینه رونق گردشگری انجام شده است.

او با اشاره به برخی موانع موجود در محدوده این اثر تاریخی، افزود: مشکلات مربوط به املاک واقع در حریم یخدان میرفتاح نیز در این بازدید مطرح و بر ضرورت تعامل و همکاری با شهرداری ملایر و بنیاد مسکن برای پیگیری موضوع و رفع موانع موجود تأکید شد.

اکبری تصریح کرد: ساماندهی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های محوطه یخدان میرفتاح، علاوه بر کمک به حفاظت و معرفی این اثر تاریخی، می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های گردشگری، حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی در شهرستان ملایر را فراهم کند.

مزرعه پرورش کروکودیل؛ ظرفیت متفاوت گردشگری ملایر

در ادامه برنامه بازدیدهای میدانی، اکبری از مجموعه پرورش کروکودیل این شهرستان بازدید کرد و ظرفیت‌های آن را در زمینه توسعه گردشگری مورد بررسی قرار داد.

او با اشاره به ویژگی متفاوت این مجموعه اظهار کرد: این مجموعه یکی از ظرفیت‌های خاص و متفاوت گردشگری ملایر به شمار می‌رود که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم، می‌تواند به جاذبه‌ای ویژه برای گردشگران و علاقه‌مندان به حیات‌وحش تبدیل شود.

اکبری افزود: این مجموعه که به‌عنوان تنها مزرعه پرورش کروکودیل در ایران معرفی شده است، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری تجربه‌محور، آموزشی و طبیعت‌گردی دارد و می‌تواند در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان، تنوع بیشتری به تجربه گردشگران در ملایر ببخشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تصریح کرد: شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد گردشگری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری، جذب گروه‌های مختلف گردشگران و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در ملایر کمک کند.

کمازان؛ تنها روستای دارای بافت تاریخی ملایر در مسیر توسعه گردشگری روستایی

اکبری در ادامه سفر کاری به شهرستان ملایر از زمین پیشنهادی سرمایه‌گذار برای احداث اقامتگاه بوم‌گردی در روستای تاریخی کمازان بازدید کرد و ظرفیت‌های اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داد.

این طرح در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع پیش‌بینی شده است و با توجه به برخورداری روستای کمازان از بافت تاریخی ارزشمند، می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری روستایی و معرفی ویژگی‌های فرهنگی و معماری این منطقه فراهم کند.

اکبری بیان کرد: کمازان تنها روستای دارای بافت تاریخی در این شهرستان است و به واسطه برخورداری از ویژگی‌های ارزشمند معماری و هویت بومی، ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب گردشگران علاقه‌مند به میراث روستایی دارد.

او افزود: ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاهای دارای ارزش تاریخی، علاوه بر کمک به حفظ و معرفی هویت بومی و فرهنگی، می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی، حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی جوامع محلی را فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان تاکید کرد: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل اجرای طرح‌های گردشگری در روستاهای مستعد، از راهکارهای مؤثر برای توسعه گردشگری روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده شهرستان ملایر است.

سامان‌دهی تپه تاریخی و احیای حمام قاجاری پری در دستور کار قرار گرفت

اکبری در جریان بازدید از روستای تاریخی پری ملایر، ظرفیت‌های تاریخی، معماری و گردشگری این روستا را با هدف ارزیابی قابلیت‌های میراثی و گردشگری روستا بررسی کرد. او در این برنامه از تپه تاریخی قلعه‌بلنده، حمام قدیمی روستا و تعدادی از خانه‌های دارای ظرفیت تبدیل به اقامتگاه بوم‌گردی بازدید کرد و در جریان قابلیت‌ها و فرصت‌های توسعه گردشگری در این منطقه قرار گرفت.

اکبری با اشاره به جایگاه تاریخی روستای پری به‌عنوان زادگاه کریم‌خان زند، اظهار کرد: این روستا با برخورداری از آثار تاریخی، بافت ارزشمند روستایی و خانه‌های واجد ظرفیت، از قابلیت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری تاریخی و روستایی برخوردار است.

او درباره عمارت‌های لطفعلیان و مصدقی عنوان کرد: در این دو عمارت اقداماتی در حوزه مرمت انجام شده است. یکی از اقدامات شاخص در عمارت لطفعلیان، ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در حیاط این خانه تاریخی است که از طرح‌های خوب اجراشده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و قرار است با کاربری بازارچه صنایع‌دستی مورد استفاده قرار گیرد.

اکبری بیان کرد: در این مجموعه، چهار طاق باقی‌مانده بازسازی شده و ادامه طاق‌ها نیز با حفظ شکل و الگوی سنتی و متناسب با ساختار تاریخی بنا اجرا شده است. این اقدامات زمینه ایجاد مجموعه‌ای مناسب برای فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی ملایر را فراهم کرده است.

بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در محور ملایر ـ اراک

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان، در ادامه سفر کاری به شهرستان ملایر از مجموعه رستوران ملل حاتمی در کیلومتر پنج محور ملایر ـ اراک بازدید کرد و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در این محدوده را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه این بازدید، زمین پیشنهادی برای احداث هتل در این محدوده نیز مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های آن برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و ارائه خدمات گردشگری ارزیابی شد.

اکبری با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های پذیرایی و اقامتی در محورهای مواصلاتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، پاسخ‌گویی به نیاز مسافران و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان دارد.

او افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری، از رویکردهای مهم در توسعه ظرفیت‌های شهرستان ملایر است و باید با شناسایی فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، زمینه حضور و فعالیت موثر بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.

سکونتگاه زیرزمینی سامن، گنجینه‌ای تاریخی در دل ملایر

اکبری در ادامه از سکونتگاه زیرزمینی سامن بازدید کرد و در جریان ویژگی‌های تاریخی، معماری و باستان‌شناختی این مجموعه قرار گرفت. سکونتگاه زیرزمینی سامن در زیر بافت شهری این شهر قرار دارد و شواهد باستان‌شناختی به‌دست‌آمده از آن، از جمله تدفین‌های متعلق به دوره اشکانی و کاربری گوردخمه‌ای، بیانگر پیشینه تاریخی و اهمیت این مجموعه است.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این اثر ارزشمند، اظهار کرد: سکونتگاه زیرزمینی سامن از جمله آثار منحصربه‌فرد شهرستان ملایر است که با برخورداری از ویژگی‌های خاص تاریخی و معماری، قابلیت قابل‌توجهی برای معرفی به گردشگران و قرار گرفتن در مسیر توسعه گردشگری منطقه دارد.

او افزود: توجه به معرفی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های این مجموعه، در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری، می‌تواند به جذب گردشگر، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه شهر سامن در گردشگری تاریخی استان همدان کمک کند.

تپه مصلی سامن، از توسعه زیرساخت‌ها تا میزبانی رویدادهای فرهنگی و گردشگری

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در ادامه از تپه مصلی سامن و آمفی‌تئاتر روباز این مجموعه بازدید کرد و ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی این محدوده را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، توضیحاتی درباره عملیات عمرانی انجام‌شده و اقدامات صورت‌گرفته برای آماده‌سازی و توسعه فضای مجموعه ارائه شد و قابلیت‌های آن برای میزبانی برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه از جمله برگزاری جشنواره شوریجات و مسابقات استعدادیابی، معرفی شد، رویدادهایی که می‌توانند در افزایش نشاط اجتماعی، جذب مخاطبان و تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه نقش مؤثری داشته باشند.

اکبری با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فضاهای عمومی و فرهنگی در توسعه گردشگری، اظهار کرد: توسعه و آماده‌سازی فضاهایی مانند تپه مصلی سامن و فراهم کردن زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در آن‌ها، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های این شهر و افزایش حضور گردشگران و مخاطبان فراهم می‌کند.

او افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری سامن و حمایت از برنامه‌هایی که زمینه حضور مردم و گردشگران را فراهم می‌کنند، می‌تواند به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و رونق گردشگری این شهر کمک کند.

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