به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، منوچهر حبیبی روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه به همراه مدیرکل حوزه استانداری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و فرماندار کرمانشاه، از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، استاندار کرمانشاه با حضور در غرفه‌های مختلف نمایشگاه، ضمن مشاهده آثار و تولیدات هنرمندان، به‌صورت مستقیم با صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، دغدغه‌ها و مسائل آنان قرار گرفت.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه با حضور ۲۵۰ صنعتگر از ۳۱ استان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه در حال برگزاری است.

این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و تنوع هنرهای سنتی مناطق مختلف کشور، عرضه تولیدات هنرمندان و ایجاد زمینه تعامل، تبادل تجربه و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی فراهم کرده است.

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