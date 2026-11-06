۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸

در جریان سفر شهرستانی استاندار خراسان رضوی به گناباد انجام شد:

بازدید استاندار خراسان رضوی از قنات جهانی قصبه گناباد

بازدید استاندار خراسان رضوی از قنات جهانی قصبه گناباد

استاندار خراسان رضوی با حضور در مجموعه تاریخی قنات جهانی قصبه گناباد، از این اثر ارزشمند ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این میراث کهن قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری، روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان گناباد از قنات جهانی قصبه، به‌عنوان یکی از شگفت‌انگیزترین سازه‌های آبی دست‌ساز بشر و نماد دانش، خلاقیت و نبوغ ایرانیان در مدیریت منابع آب بازدید کرد.
در این بازدید، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این اثر جهانی، ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، معرفی شایسته این میراث ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در رونق اقتصادی شهرستان مورد توجه قرار گرفت.
قنات قصبه گناباد، به‌عنوان عمیق‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین قنوات جهان، نمادی ماندگار از سازگاری هوشمندانه ایرانیان با اقلیم خشک و کم‌آب و گنجینه‌ای ارزشمند از تمدن و تاریخ این سرزمین است.

بازدید استاندار خراسان رضوی از قنات جهانی قصبه گناباد

بازدید استاندار خراسان رضوی از قنات جهانی قصبه گناباد

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کد خبر 1405081501091
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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