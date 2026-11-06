https://www.chtn.ir/x4xRG۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰ کد خبر 1405081501094 فیلم خبری افتتاح کتابخانه سیار یادمان شهدای شجره طیبه میناب با حضور وزیر میراثفرهنگی با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، کتابخانه سیار یادمان دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، با ظرفیت یکهزار و ۵۰۰ نسخه کتاب افتتاح شد. دریافت 127 MB ویدئو: بابک پارسا انتهای پیام/ کد خبر 1405081501094 صدیقه غلامی دبیر محمد آوخ برچسبها هرمزگان میناب کتابخانه پربینندهترینها تماشاخانه هنر ایران در کرمانشاه افتتاح شد هنر دمیدن جان در شیشه آفرود و کمپینگ وقتی مدیران پای هنر دست آمدند
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