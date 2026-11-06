با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کتابخانه سیار یادمان دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، با ظرفیت یک‌هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب افتتاح شد.