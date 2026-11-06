۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰

افتتاح کتابخانه سیار یادمان شهدای شجره طیبه میناب با حضور وزیر میراث‌فرهنگی

افتتاح کتابخانه سیار یادمان شهدای شجره طیبه میناب با حضور وزیر میراث‌فرهنگی

با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کتابخانه سیار یادمان دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، با ظرفیت یک‌هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب افتتاح شد.

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ویدئو: بابک پارسا

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کد خبر 1405081501094
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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